Забудьте про "Христос народився": як правильно вітатися на Водохреще 6 січня

Водохреще

Хрещення Господнє, яке в народі називають Водохрещем або Йорданом, завершує низку зимових свят. Це день, коли українці збираються родинами, святять воду та бажають одне одному здоров’я.

Про це пише «24 Канал».

До свята Стрітення в церкві можна почути різдвяне «Христос народився!». Однак безпосередньо у день Хрещення Господнього, 6 січня, а також напередодні ввечері, вітання змінюється, щоб відобразити суть євангельської події.

Замість звичного різдвяного вітання українці кажуть:

«Христос хрещається!»

Або діалектний варіант: «Христос ся хрещає!»

Що потрібно відповідати

Відповідь на це вітання також є канонічною і незмінною протягом століть. Коли ви чуєте «Христос хрещається!», потрібно відповідати:

«У річці Йордані!» (або просто — «В річці Йордан!»).

Цей короткий діалог є не просто вітанням, а сповіщенням новини про хрещення Ісуса Христа, що є головним змістом свята.

Якщо ви не впевнені, чи дотримується ваш співрозмовник церковних традицій, або ж хочете привітати колег та знайомих більш офіційно, можна використати світські форми. Вони також є доречними та святковими:

«Вітаю з Хрещенням Христовим!»

«З Водохрещем!» або «З Водохрещем Христовим!»

«З Йорданськими святами!»

«З Йорданом Вас!»

Головним символом цього дня є вода. Вважається, що на Водохреще з опівночі вона набуває цілющих властивостей і не псується протягом усього року. У народі вірять, що освячена вода є порятунком від багатьох недуг: її дають пити важкохворим, нею окроплюють домівки, подвір’я та навіть тварин.

Тому всі побажання та віншування у цей день традиційно пов’язані з очищенням та здоров’ям. Заведено бажати, щоб свята йорданська вода змила всі негаразди, хвороби та печалі, даруючи оновлення на весь наступний рік.

