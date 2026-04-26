Забудьте про піони: мовознавці назвали правильний варіант назви квітки

Щовесни сади та прилавки квіткових магазинів наповнюються пишними рожевими та білими квітами. Проте, милуючись цією красою, багато хто з нас припускається прикрої помилки, називаючи рослину «піоном». Фахівці зазначають, що такий варіант є лише розмовною формою, яка не відповідає нормам літературної мови.

Мовознавці наголошують, що в українській мові існує лише один правильний варіант для назви цієї декоративної рослини.

«Єдиний нормативний варіант українською — півонія. Слово піон в українській мові існує, але має зовсім інше значення — у фізиці або військовій термінології, і до квітів не стосується», — зазначають експерти.

Зокрема, у Словнику української мови (СУМ) чітко зафіксовано форму «півонія», яку описують як багаторічну декоративну рослину з великими квітами різних кольорів. Використання слова «піон» щодо квітів є лексичною помилкою, якої варто уникати.

Назва рослини має глибоке коріння. Вона походить від латинського «Paeonia», що тісно пов’язане з давньогрецькою міфологією. З давніх-давен цю квітку вважали не лише прикрасою, а й потужним символом зцілення та захисту.

В українській культурі півонія посідає особливе місце. Вона традиційно асоціюється з достатком, палким коханням та вважається оберегом дому. Цікаво, що у Китаї її шанують як справжню «королеву квітів», підкреслюючи її велич та красу.

Нагадаємо, філологиня Світлана Чернишова звернула увагу на поширене вживання суржикової назви «анютіни глазки» для весняної квітки, наголосивши, що українська мова має власні автентичні відповідники.

Найуживанішими народними назвами цієї квітки є «братки» або «братчики». Саме такі варіанти закріплені в українській мовній традиції та використовувалися класиками літератури.

Офіційною ботанічною назвою рослини є «фіалка триколірна». Також у словниках трапляються інші поетичні варіанти — «зозулині черевички», «братик-і-сестриця» або «Іван-і-Мар’я». Фахівці наголошують, що всі ці назви є питомо українськими та підтверджені словниками й ботанічними довідниками.