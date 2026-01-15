- Дата публікації
Забудьте про суржик: як українською буде "снєгірь"
Збагачуємо словниковий запас та позбуваємося суржику: як українською буде «снєгірь».
З початком повномасштабної агресії Росії дедалі більше громадян свідомо переходять на українську мову в побуті. Однак у процесі навчання багато хто стикається з проблемою суржику та калькування російських назв.
Про це пише «Дзеркало тижня».
Слово «снєгірь» є прямою калькою з російської мови. Використання такої форми вважається грубою лексичною помилкою.
Єдиним правильним відповідником в українській мові є слово «снігур». Також словники допускають рідковживану форму «снігир».
Що каже словник
Згідно з Академічним тлумачним словником, снігур — це невеликий співучий птах родини в’юркових. Самці цього виду вирізняються характерним червоним оперенням грудей, тоді як самки мають бурувато-сіре забарвлення.
Етимологія назви прозора: ім’я птаха походить від слова «сніг», оскільки за народними повір’ями ці пернаті є першими вісниками зими.
Нагадаємо, в українській мові прикметники «безплатний», «безоплатний» і «безкоштовний» є нормативними та вживаються для позначення товарів або послуг, за які не потрібно платити, однак відрізняються стилістикою.
Слова «безплатний» і «безоплатний» не є російськими кальками й за значенням тотожні: перше характерне для нейтральних і публіцистичних текстів, друге — для офіційно-ділової та юридичної мови.
Натомість «безкоштовний» має розмовно-інформаційне забарвлення, часто використовується в рекламі та побуті й майже не трапляється в нормативних документах.