Забудьте про суржик: як українською буде "снєгірь"

Снігур / © pixabay.com

Реклама

З початком повномасштабної агресії Росії дедалі більше громадян свідомо переходять на українську мову в побуті. Однак у процесі навчання багато хто стикається з проблемою суржику та калькування російських назв.

Про це пише «Дзеркало тижня».

Слово «снєгірь» є прямою калькою з російської мови. Використання такої форми вважається грубою лексичною помилкою.

Реклама

Єдиним правильним відповідником в українській мові є слово «снігур». Також словники допускають рідковживану форму «снігир».

Що каже словник

Згідно з Академічним тлумачним словником, снігур — це невеликий співучий птах родини в’юркових. Самці цього виду вирізняються характерним червоним оперенням грудей, тоді як самки мають бурувато-сіре забарвлення.

Етимологія назви прозора: ім’я птаха походить від слова «сніг», оскільки за народними повір’ями ці пернаті є першими вісниками зими.

Нагадаємо, в українській мові прикметники «безплатний», «безоплатний» і «безкоштовний» є нормативними та вживаються для позначення товарів або послуг, за які не потрібно платити, однак відрізняються стилістикою.

Реклама

Слова «безплатний» і «безоплатний» не є російськими кальками й за значенням тотожні: перше характерне для нейтральних і публіцистичних текстів, друге — для офіційно-ділової та юридичної мови.

Натомість «безкоштовний» має розмовно-інформаційне забарвлення, часто використовується в рекламі та побуті й майже не трапляється в нормативних документах.