Забудьте про "земляніка": як правильно називати популярну ягоду українською

Суниця / © pixabay.com

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З початком ягідного сезону мовознавці нагадують: в українській літературній мові єдиною правильною назвою для ароматної лісової ягоди є «суниця». Вживання слова «земляніка» є калькуванням з російської мови або діалектним впливом.

Про це повідомляє освітній портал «Горох».

Чому правильно саме «суниця»?

За інформацією дослідників мови, слово «суниця» має давнє слов’янське коріння. Мовознавці пов’язують його з поєднанням префікса sǫ– та кореня nicь («обернений униз»), що разом означає «никнути, схилятися додолу». Буквально це означає «поникла, нахилена до землі ягода».

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Ця назва цілком відповідає природі рослини, чиї плоди часто ховаються під листям низько біля землі. Існує й інша наукова версія, згідно з якою назва походить від давньоіндійського śōṇaḥ — «червоний», або śōṇitam — «кров, смола дерева».

Звідки взялося слово «земляніка»?

Слово «земляніка» потрапило до вжитку під впливом російської мови. Його етимологія також схожа: це поєднання слів «земля» та «никнути» (нахилятися).

Попри те, що в деяких регіонах України цей варіант побутує тривалий час, у літературній мові, медіа, книжках та навчальних текстах він вважається ненормативним. Це також стосується таких діалектних назв, як «поземка», «позьомка» та «землянка».

Отже, філологи наголошують: щоб уникнути суржику, під час ягідного сезону варто вживати виключно питомий український термін — «суниця».

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