Флорентієць / © Alamy

У Канаді розкрили валізу, яка понад століття зберігалася у банківському сховищі без доступу. Усередині знайшли колекцію коштовностей, пов’язаних із династією Габсбургів, зокрема Флорентійський діамант, який тривалий час вважали втраченим.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Валіза належала імператриці Зіті — останній імператриці Австро-Угорщини. На початку ХХ століття, під час воєнних подій і політичних змін у Європі, вона вирішила перевезти частину родинних цінностей за океан і залишити їх у Канаді.

Сховище залишалося закритим понад століття. Після смерті імператора Карла у 1922 році родина дотримувалася домовленості не відкривати валізу протягом цього часу. Увесь цей період за її зберігання справно платили, а інформація про вміст залишалася закритою.

Лише тепер валізу відкрили нащадки Габсбургів на чолі з Карлом фон Габсбург-Лотрінгенським. Виявилося, що частина ювелірних виробів, які раніше вважалися втраченими, насправді весь цей час зберігалася у сховищі.

Історія цих коштовностей пов’язана з подіями після Першої світової війни та розпадом Австро-Угорської імперії. Частину колекції тоді вивезли до Швейцарії, однак окремі предмети зникли з офіційних списків. Серед них був і Флорентійський діамант, навколо якого існували версії про викрадення або заміну.

Флорентійський діамант — це блідо-жовтий камінь вагою близько 137 каратів. Спершу він належав родині Медічі в Італії, а згодом перейшов до Габсбургів через шлюбні зв’язки. Камінь має подвійну трояндову огранку з трикутними гранями та входив до складу імператорських регалій. Його використовували під час урочистих церемоній, зокрема представники династії, серед яких Марія Терезія.

Окрім діаманта, у валізі виявили й інші прикраси: значки з дорогоцінним камінням, шпильки для капелюхів у кольорах Угорщини, декоративні банти з діамантами старовинного огранювання, а також жовті сапфіри. За словами дослідників, ці речі дають змогу краще зрозуміти, як саме використовували ювелірні вироби в той час.

Окрему увагу привертає й подальша історія родини. У 1940 році імператриця Зіта разом із дітьми залишила Бельгію через наступ німецьких військ. Після цього родина перебралася через Португалію та зрештою оселилася в канадському Квебеку.

Після відкриття валізи знайдені коштовності планують показати в одному з музеїв Канади, після чого їх знову передадуть на зберігання. Карл фон Габсбург-Лотрінгенський зазначив, що родина хоче зробити ці історично важливі речі доступними для публіки.

Водночас питання власності поки не вирішене. В Австрії розглядають, чи мають ці коштовності залишитися у приватній колекції, чи їх варто визнати частиною національної спадщини.

