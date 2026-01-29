Забуті "скарби": які цінні речі залишають гості в орендованому житлі (відео)

Забута каблучка / © скриншот

Реклама

Жінка з Техасу, яка здає свій будинок на Airbnb, показала добірку найдивніших і найдорожчих речей, що гості залишали після себе. Серед таких знахідок — навушники Apple вартістю близько 300 фунтів (приблизно 17 475 грн — Ред.), Apple Watch і навіть обручка.

Про це повідомило видання «What’s The Jam».

Софія Кайзер уже понад три роки здає в оренду будинок своїх бабусі й дідуся, який вона перетворила на стильне помешкання у стилі «супервестерн». Оселя користується популярністю — її бронюють майже щовихідних. За цей час гості залишали чимало речей, найчастіше — алкоголь і продукти. Через це господиня навіть придбала окремий холодильник для зберігання напоїв, що лишилися після постояльців.

Реклама

Найціннішими знахідками, за словами Кайзер, стали смартгодинник, навушники Apple та обручка. Втім, попри високу вартість деяких речей, вона запевняє: ніколи нічого не продає й завжди повертає забуте власникам.

Відео блогерки з Техасу з добіркою забутих речей зібрало понад 4,4 млн переглядів, 217 тисяч вподобайок і сотні коментарів. Користувачі жартували про «безкоштовні закуски», дивувалися неуважності гостей і хвалили господиню за спокійну реакцію та почуття гумору, що, на їхню думку, лише заохочує людей повертатися знову.

Інше відео Софії з добіркою забутих речей набрало вже 6,8 млн переглядів. У коментарях користувачі з іронією зазначають, що бізнес на Airbnb має вигляд особливо привабливий, коли до нього додаються «бонусні» речі від гостей. Дехто зізнається, що після перегляду відео серйозно замислився над тим, щоб самому стати господарем орендованого житла, адже все це «має веселий вигляд».

Нагадаємо, експерти з авіаційної безпеки розкрили секрети моніторів на пунктах контролю. Виявилося, що сканери Rapiscan показували інтимні подробиці тіла, що спричинило хвилю протестів у Мережі.