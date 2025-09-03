Забутий велетень: як людство знищило найбільшого птаха у світі

Слоновий птах | The Daily Galaxy

Реклама

Після десятиліть суперечливих доказів та численних публікацій, вчені з Інституту зоології міжнародної благодійної організації з охорони природи ZSL (Зоологічне товариство Лондона) нарешті поклали край дебатам щодо «найбільшого птаха у світі». Унікальні гігантські птахи — епіорніси, або слонові птахи, які зникли приблизно тисячу років тому, мешкали колись на Мадагаскарі.

Про це пише Daily Galaxy.

Слонові птахи перевершували за розміром навіть найбільших страусів: їхня вага сягала понад 900 кілограмів, а ріст — понад три метри.

Реклама

Порівняння розмірів трьох видів слонових птахів у порівнянні з людиною / © Вікіпедія

Ці нелітаючі птахи мали потужні ноги, масивне тіло і процвітали в лісах і на рівнинах острова, де практично не було хижаків. Їхні яйця вражали розмірами — довжиною до 33 сантиметрів та об’ємом близько 7,5 літра, що відповідає 150 курячим яйцям. Скам’янілості таких яєць досі знаходять на узбережжі Мадагаскару.

Слонові птахи були травоїдними: харчувалися фруктами, листям та рослинністю в густих лісах. Повільно рухаючись крізь густу рослинність, птахи покладалися на свій розмір і силу для орієнтування в навколишньому середовищі, а не на швидкість чи спритність.

© Pinterest

Дивно, але найближчими живими родичами слонових птахів є не великі нелітаючі страуси чи ему, а набагато менші нелітаючі ківі з Нової Зеландії. Сучасні генетичні дослідження показали, що ці птахи мають глибокий еволюційний зв’язок, незважаючи на їхню разючу різницю в розмірах.

Маленькі птахи ківі є найближчими родичами мадагаскарських гігантів / © Bild

Вплив людини на вимирання слонових птахів

Зникнення слонових птахів тісно пов’язане з появою людських поселень на Мадагаскарі приблизно з 500 по 1000 рік нашої ери. Ця хронологія свідчить про те, що діяльність людини відіграла значну роль у вимиранні птаха.

Реклама

Зі зменшенням чисельності птахів зменшувалася і їхня здатність підтримувати здорову популяцію, і до 1000 року нашої ери цей могутній пернатий велетень зник з планети. Сьогодні слоновий птах живе лише в легендах та скам’янілих рештках. Ці масивні істоти продовжують інтригувати вчених.

Вимирання такого масивного та вражаючого птаха підкреслює крихкий баланс, який колись існував на Мадагаскарі, та тривалий вплив людини на навколишнє середовище.