Жінка використала сперму покійного сина: історія народження “онуки-дитини”

Дитина та матір / Ілюстративне фото

В Іспанії жінка використала сперму покійного сина для народження дитини. Ана Обрегон, яка у 2023 році прийняла в родину дівчинку Аніту, розповіла, як сильно малеча вплинула на її життя. За словами жінки, дитина має таке саме почуття гумору, як її покійний батько.

Про це пише Daily Mail.

Що відомо про поповнення у сімʼї

Іспанська телеведуча та акторка Ана Обрегон, 71 рік, сказала, що «переродилася», коли в березні 2023 року на світ з’явилася її онука Аніта Сандра.

Її син Алес помер у 2020 році у віці 27 років після боротьби з рідкісним видом раку кісток — саркомою Юїнга.

За тиждень до смерті Алес, який зберіг свій біоматеріал після діагнозу, висловив бажання мати дитину.

Ана виконала бажання сина, поїхавши до США, де скористалася послугами донорства яйцеклітини та сурогатного материнства, оскільки в Іспанії воно заборонене.

Вона розповідала, що Алес любив дітей і мріяв про власну сім’ю, навіть хотів назвати доньку на честь матері — Аною.

Ана каже, що Аніта принесла в її життя «світло» і «радість», а момент, коли вона вперше взяла дитину на руки, став для неї відчуттям нового життя.

У дописі в Instagram на день народження дитини вона написала, що Аніта заповнила її «темний світ» радістю, іграшками, сміхом та любов’ю, і що вона бачить у ній свого покійного сина.

Вона також зазначила, що розповідатиме дівчинці про мужність її батька і про те, як сильно він мріяв її побачити, хоча зараз він «у небі».

Ана додала, що молиться за здоров’я та щастя дитини і вірить, що вони завжди будуть разом духовно.

Ана та Алес

