Реклама

У Китаї жадібна домовласниця на два роки затримала залізничний проєкт вартістю 38 мільярдів юанів ($5,3 млрд доларів ), вимагаючи заплатити мільйони доларів за скромний будинок.

Про це пише Oddity Central.

2020 року Китай офіційно розпочав розроблення амбітного проєкту високошвидкісної залізниці, що з'єднає провінції Цзянсу, Чжецзян і Шанхай. Підрядники працювали зі сліпучою швидкістю, і всього за декілька років залізниця довжиною 163,54 км була майже завершена. Залишився лише впертий "цвяховий будинок" у провінції Цзянсу, власниця якого відмовлялася переїжджати, поки їй не запропонували абсурдну суму грошей. Всі інші власники в селі прийняли пропозицію уряду переселитися, за винятком однієї сім'ї, яка вважала, що зможе протриматися і змусити владу заплатити свою високу ціну. Зайшовши в глухий кут, місцева влада побудувала залізничний міст по обидва боки будинку, фактично ізолювавши власність.

Реклама

Швидкісну залізницю мали відкрити 2024 року, але через інцидент із будинком офіційне відкриття довелося відкласти. Спочатку власниця попросила 100 000 юанів ($14 000) за квадратний метр, але влада сказала, що ціна набагато вища, ніж дозволено офіційними нормами, але сім’ї було байдуже. Навпаки, чим більше вони відмовлялися платити, тим вищу ціну просили. В якийсь момент вони подвоїли свої вимоги до 200 000 юанів ($28 000) за квадратний метр, що в сумі склало $14 мільйонів за всю нерухомість.

Будинок тітки Чжан / © odditycentral.com

Тітка Чжан, відома як власниця "найвпертішого цвяхового цеху в Цзянсу", думала, що зможе отримати кращу компенсацію, ніж решта її односельців, бо знала, що уряд не відмовиться від проєкту швидкісної залізниці, якщо на шляху до його завершення стоятиме лише її власність. Вона розглядала цей шанс як такий, що випадає раз у житті, і відмовилася від щедрої пропозиції місцевої влади – 5 мільйонів юанів (700 000 доларів США) і три будинки такого ж розміру, як і той, що належав їм раніше.

Хоча уряд не міг просто відмовитися від проєкту вартістю 38 мільярдів юанів через одну жадібну домовласницю, він, безумовно, міг його затримати. На два роки будівництво швидкісної залізниці зупинилося, але влада тримала канали зв'язку з тіткою Чжан відкритими, сподіваючись, що ситуацію вдасться вирішити полюбовно. Тим часом фотографії та відео з дрона цвяхового цеху, потрапили до заголовків національних газет, і зрештою увага ЗМІ стала для Чжан надто великою. У неї розвинулася важка форма неврастенії, і вона зрозуміла, що більше не може жити в такому стресовому середовищі.

Будинок тітки Чжан / © odditycentral.com

Китайські ЗМІ повідомили, що тітка Чжан нарешті здалася і оголосила, що вона та її сім'я приймуть пропозицію уряду згідно з офіційними правилами, і таким чином найвпертіший будинок у провінції Цзянсу більше не стоятиме на шляху залізничного проєкту вартістю 38 мільярдів юанів.

Реклама

Нагадаємо, жадібний домовласник, який відмовився від переїзду, тепер живе посеред автомагістралі.