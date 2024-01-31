"Загадкова" вагітність: жінка народила двох дітей з різницею в 10 місяців (відео)

Ці пологи стали неочікуваними для мами.
Жінка поділилася "шоком всього життя" після того, як вона пережила загадкову вагітність і народила ще одну дитину всього через 10 місяців після пологів.
Ешлі, яка вже мала семирічну дочку Аделіну, зраділа, коли 4 лютого минулого року у неї народився син Колтон. Але вона була приголомшена, коли 27 грудня несподівано народила другу доньку Алію. Про це вона розповіла у своєму TikTok.
У Ешлі не було жодних симптомів з Алією, і у неї була так звана "загадкова" вагітність – коли мама не має уявлення, що вона виношує дитину, і не має звичайних симптомів, таких як ранкова нудота або навіть випуклий живіт.
"Коли у вас загадкова вагітність, а ваша дитина народжується у ванній на різдвяних канікулах у Флориді, ви телефонуєте своїй сестрі і повідомляєте їй, що вона має нову племінницю".
Потім можна побачити, як Ешлі спілкується FaceTime зі своєю сестрою і направляє камеру на свою неочікувану дитину.
@theaashleynicole Shocked is an understatement (for everyone) #crypticpregnancy #infant #newborn #Christmasbaby #pregnancy #sisters #reaction #Irishtwins #babiesoftiktok ♬ New Home - Frozen Silence
Спантеличена сестра запитує: "Хто це, чорт забирай?". Чути сміх Ешлі, коли вона оголошує: "Це твоя нова племінниця!".
Публікація швидко стала вірусною, зібравши 26,9 мільйона переглядів та тисячі коментарів від дуже зацікавлених користувачів соціальних мереж.
"Чи було важко отримувати все необхідне в такий короткий термін?" - запитав один юзер. На що Ешлі відповіла: "На щастя, друзі та сім'я справді прийшли на допомогу".
Другий поцікавився, чи дитина була недоношеною. У відповідь мама трьох сказала, що лікарі невпевнені, але судячи з її розміру, вони думають, що вона була доношеною, втім без УЗД це неможливо сказати.
Нагадаємо, у день весілля мама дізналася, що наречена сина – її рідна дочка. Ніхто не очікував на такий поворот подій.
Читайте також: