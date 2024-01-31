"Загадкова" вагітність: жінка народила двох дітей з різницею в 10 місяців (відео)

Жінка поділилася "шоком всього життя" після того, як вона пережила загадкову вагітність і народила ще одну дитину всього через 10 місяців після пологів.

Ешлі, яка вже мала семирічну дочку Аделіну, зраділа, коли 4 лютого минулого року у неї народився син Колтон. Але вона була приголомшена, коли 27 грудня несподівано народила другу доньку Алію. Про це вона розповіла у своєму TikTok.

У Ешлі не було жодних симптомів з Алією, і у неї була так звана "загадкова" вагітність – коли мама не має уявлення, що вона виношує дитину, і не має звичайних симптомів, таких як ранкова нудота або навіть випуклий живіт.

"Коли у вас загадкова вагітність, а ваша дитина народжується у ванній на різдвяних канікулах у Флориді, ви телефонуєте своїй сестрі і повідомляєте їй, що вона має нову племінницю".

Потім можна побачити, як Ешлі спілкується FaceTime зі своєю сестрою і направляє камеру на свою неочікувану дитину.

Спантеличена сестра запитує: "Хто це, чорт забирай?". Чути сміх Ешлі, коли вона оголошує: "Це твоя нова племінниця!".

Публікація швидко стала вірусною, зібравши 26,9 мільйона переглядів та тисячі коментарів від дуже зацікавлених користувачів соціальних мереж.

"Чи було важко отримувати все необхідне в такий короткий термін?" - запитав один юзер. На що Ешлі відповіла: "На щастя, друзі та сім'я справді прийшли на допомогу".

Другий поцікавився, чи дитина була недоношеною. У відповідь мама трьох сказала, що лікарі невпевнені, але судячи з її розміру, вони думають, що вона була доношеною, втім без УЗД це неможливо сказати.

Нагадаємо, у день весілля мама дізналася, що наречена сина – її рідна дочка. Ніхто не очікував на такий поворот подій.

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