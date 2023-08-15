Загадкове послання в пляшці збило з пантелику мисливців за скарбами: що там було (фото)

Записка була заламінована і містила віршовані рядки.
Британець, що блукав берегом Темзи, виявив у пляшці загадкове послання і тепер дуже хоче дізнатися, що воно може означати.
Про це пише ladbible.com.
Кріс Грін копирсався у річковому бруді в надії знайти якийсь скарб або інший цінний предмет та наткнувся на банку із заламінованою запискою з віршем.
У своєму повідомленні на жартівливому форумі він написав: "Привіт усім, сьогодні маю для вас невелику головоломку. В останні тижні я був на Темзі та знайшов це послання у пляшці. Це схоже на якусь загадкову підказку, але для мене це надто складно, тому мені потрібно звернутися до колективного мозку, щоби спробувати вирішити цю проблему. Я можу помилятися, але чи є в цьому натяк США? Можливо, наші друзі за кордоном зможуть допомогти".
У повідомленні всередині йшлося: "Широкий і важкий, заповнюю місто, на північ від Фріхолда, мене можна знайти".
Загадкова записка зацікавила інших любителів пошуків скарбів, які були сповнені рішучості спробувати докопатися до суті загадки.
Одна людина зауважила: "Широкий" і "Важкий" пишуться з великої літери, тож це теж можуть бути назви чогось, а не опис. Мені подобаються твої думки, друже"
Інша додала: "Тепер мені потрібно знати, хто це написав, чому це написали, що це означає і що ми шукаємо".
Однак юзери також припустили, що цей хлопець міг натрапити і зіпсувати чиєсь ретельно сплановане полювання на сміття. "Я думаю, що це підказка для полювання за сміттям, і тепер, коли вона зникла, на пляжі буде купа втрачених і спантеличених людей, які шукають її", — вказав третій користувач.
Ще одна людина прокоментувала: "Здається, його спеціально встановили серед каміння. Я сумніваюся, що мав би такий незайманий вигляд, якби перетнув Атлантику, щоб знайти шлях до берега Темзи".
Нагадаємо, сім'я знайшла у саду двоголову змію. Рідкісного плазуна віддали до зоопарку.
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