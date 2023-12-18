Загадкові записки, заховані в шовковій сукні XIX століття, розшифрували через 10 років – фото

Нарешті таємниця розгадана.
Загадкові записки, знайдені у потайній кишені коричневої шовкової сукні, що містять закодовані повідомлення, які зберігалися понад 100 років, нарешті розшифрували.
Про це пише nypost.com.
За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), це була шовкова сукня 1880-х років, і вона була знайдена Сарою Кофілд в антикварному торговому центрі в штаті Мен 2013 року.
При найближчому розгляді Кофілд виявила рукописні записи в потайній кишені, пришиті до швів спідниці. Нотатки були загадковими і містили рядки тексту, наповнені, начебто, випадковими словами. Наприклад, в одному рядку було: "Bismark, omit, leafage, buck, bank".
Кофілд розмістила про своє відкриття в Інтернеті, сподіваючись отримати допомогу у розшифруванні повідомлень.
За цей час юзери припустили, що це була телеграма. Враховуючи стислість і уривчастий характер нотаток, а також одяг, що прийшов з тих часів, коли надсилання телеграм стало звичайною формою спілкування, цей варіант здавався перспективним.
Проте зміст послань залишався загадкою ще 10 років.
"Криптограму шовкової сукні, як її стали називати, розглянули експерти і любителі криптограм у всьому світі. Її вважали одним із 50 найнерозв'язніших кодів у світі", - заявили в NOAA.
Прорив стався, коли дослідник з Університету Манітоби Вейн Чан, який як хобі розгадує коди, зрозумів, що кодові слова у нотатках схожі на ті, що використовуються в Корпусі зв'язку армії США для обговорення погоди.
Цю епоху Чан назвав "часом, що пішов, коли телеграф відкрив нову еру оперативної метеорології".
Щоб підтвердити цей зв'язок між телеграфом і криптограмою шовкової сукні, Чан зміг вивчити PDF-копію кодової книжки метеорологічного телеграфу 1892 року, яка доступна в Центральній бібліотеці NOAA в Сілвер-Спрінг, штат Меріленд. Книжку під назвою "Код погоди" було опубліковано Бюро погоди Міністерства сільського господарства США.
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Чан також переглянув інші ресурси NOAA, які допомогли йому підтвердити, що повідомлення надходили від метеостанцій Служби сигналів або станцій, які надсилали та переводили закодовані телеграми про погоду у США та Канаді.
Він дізнався, що кожен рядок повідомлення містить коди спостережень за погодою у певних місцях.
Наприклад, за даними NOAA, рядок "Бісмарк, опустити, листя, бак, банк" означав наступне:
- Назва станції Bismark: Бісмарк, територія Дакота (на території сучасної Північної Дакоти).
- Omit: температура повітря – 56 F, барометричний тиск – 0,08 рт.ст. (За даними NOAA, телеграфувалася лише дробова частина значення тиску, якщо станція не розташована на захід від 97-го меридіана або тиск не був нижче 29,4 рт.ст. або вище 30,38 рт.ст.). У цьому випадку фактичне значення становило 30,08 рт.ст.
- Leafage: точка роси – 32°F, час спостереження – 22:00.
- Buck: стан погоди – ясно, опади – ні, напрям вітру – північний
- Bank: поточна швидкість вітру – 12 миль на годину, захід сонця – ясно.
Чан також виявив, що спостереження за погодою проводились 27 травня 1888 року.
Що стосується жінки, яка написала закодовані повідомлення і носила коричневу шовкову сукню, нічого невідомо.
Нагадаємо, 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів. Жінка берегла дерево до самої смерті.
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