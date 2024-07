Загадковий "іншопланетний" моноліт посеред пустелі знесли: хто це зробив і навіщо (фото)

Таємничий "моноліт", знайдений у сільській місцевості США минулого місяця, був знесений після "приголомшливого напливу" відвідувачів, які прийшли подивитися на нього.

Про це повідомляє Need To Know.

Химерна дзеркальна колона з'явилася вночі на вершині пагорба у Форт-Коллінзі, штат Юта. Його знайшла 23 червня Брук Вільямс, менеджерка місцевого кафе Howling Cow.

Після повідомлень про химерну структуру моноліт став чимось на кшталт туристичної точки – люди припустили, що він може мати іншопланетне коріння.

Загадковий моноліт / Фото: Jam Press

Це сталося після повідомлень про подібну дзеркальну колону в пустелі недалеко від Лас-Вегаса у травні.

Раніше цього тижня представник Howling Cow Café заявив: "Ми знесли "моноліт" та забезпечуємо його безпеку".

Загадковий моноліт / Фото: Jam Press

Конструкція мала 2,4 м заввишкиі 1,2 м завширшки і була прикріплена болтами до бетонного майданчика.

Брук пригадала, коли вперше його побачила: "У неділю вранці я йшла до кафе, насолоджуючись чудовим краєвидом, коли помітила щось на вершині пагорба. Я працюю тут уже три роки, і щодня є речі, повз які ти проходиш, але не їх бачиш, тож я не стала довго думати про це і продовжила свій ранок. Коли ми відчинилися, до кафе увійшли захоплені жінка з чоловіком та розпитували про "іншопланетну структуру". Я була спантеличена і гадки не мала, про що вона говорить, тому вона показала мені допис про моноліт, який вона бачила в соціальних мережах. Вона розповіла мені про подібні структури, які з'явилися в Сполучених Штатах, і про те, що вони являли собою. Ми не знаємо, хто його туди поклав і звідки він узявся. Питання у тому, що це за штука? Моноліт, скульптура, споруда, витвір мистецтва чи іншопланетянин?".

Брук Вільямс / Фото: Jam Press

