Загадковий кратер на Алясці: як утворився ідеально круглий отвір

Кратер має розміри приблизно 500 метрів у діаметрі та 110 метрів в глибину.

Науковці досі не можуть пояснити природу утворення кратера Савоноскі на південному заході Аляски. Майже ідеально круглий отвір на земній поверхні, наполовину заповнений водою, залишається загадкою і потребує масштабних досліджень.

Про це пише видання Live Science.

Кратер має розміри приблизно 500 метрів у діаметрі та 110 метрів в глибину. Його заповнює вода від опадів і танення снігу.

З повітря кратер Савоноскі має такий вигляд, ніби його міг утворити удар метеорита — він такий же округлий та глибокий. Але геологи досі не знайшли доказів того, що космічний камінь врізався в Землю в цьому місці.

Зокрема, дослідникам не вдалося виявити уламки каміння навколо кратера, які б вказували на те, що метеорит розсипався біля місця зіткнення.

Крім того, кратер може бути вулканічним мааром — западиною, яка утворюється, коли магма піднімається з глибин земної кори та досягає рівня грунтових вод.

Однак в безпосередній близькості від кратера Савоноскі немає жодних відомих вулканічних форм рельєфу, а також жодних ознак джерела магми під отвором. Тому потенційне вулканічне походження кратера залишається сумнівним.

Щоб з’ясувати походження цього природного об’єкта, необхідні масштабні дослідження.

Коли льодовики востаннє покривали південно-західну Аляску між 23 000 і 14 700 років тому, зледеніння змело будь-які очевидні докази походження кратера, але підказки все ще можуть бути приховані всередині кратера.

Нагадаємо, під час сильного снігопаду на гірськолижному курорті SkiWelt в Австрії туристка побачила дивний стовп світла, який найбільше був схожий на "портал у паралельний світ" з фантастичного фільму.

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