Загадкову козу врятували з підвіконня п'ятого поверху багатоквартирного будинку столиці – фото

Як тварина опинилася так високо – залишається таємницею.

Пожежники в Мадриді, Іспанія, прийшли на допомогу козі, яка якимось чином опинилася на підвіконні на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку.

Про це пише UPI.

Пожежники прибули на виклик і виявили, що коза перебуває на підвіконні за зачиненим вікном, яке веде до порожньої квартири.

Походження кози і те, як вона там опинилася, залишилося загадкою.

Пожежники за допомогою ласощів, зокрема моркви та салату, заманили козу на сусідній балкон, де вони змогли взяти тварину під контроль.

Коза на п'ятому поверсі будинку / Фото: скриншот з відео

Козу передали під опіку Мадридської служби екстреної ветеринарної допомоги, поки влада намагається знайти власника тварини.

Нагадаємо, житель Лос-Анджелеса виявив жахливого гостя, повернувшись додому після лісової пожежі. Велетенський ведмідь переховувався в підвалі будинку.

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