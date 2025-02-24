Загадкову козу врятували з підвіконня п'ятого поверху багатоквартирного будинку столиці – фото

Як тварина опинилася так високо – залишається таємницею.
Пожежники в Мадриді, Іспанія, прийшли на допомогу козі, яка якимось чином опинилася на підвіконні на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку.
Про це пише UPI.
Пожежники прибули на виклик і виявили, що коза перебуває на підвіконні за зачиненим вікном, яке веде до порожньої квартири.
Походження кози і те, як вона там опинилася, залишилося загадкою.
Пожежники за допомогою ласощів, зокрема моркви та салату, заманили козу на сусідній балкон, де вони змогли взяти тварину під контроль.
Козу передали під опіку Мадридської служби екстреної ветеринарної допомоги, поки влада намагається знайти власника тварини.
Нагадаємо, житель Лос-Анджелеса виявив жахливого гостя, повернувшись додому після лісової пожежі. Велетенський ведмідь переховувався в підвалі будинку.
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