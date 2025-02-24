"Загін 731": що відомо про пекельні експерименти на людях (фото)

Японський "Загін 731" колись був однією з найпохмуріших таємниць в історії.

Про це пише LADbible.

Підрозділ із дослідження біологічної та хімічної зброї фінансувався Імператорською армією Японії під час Другої світової війни і діяв у Харбіні, Маньчжурія (окупований Китай) від 1937 до 1945 року.

Генерал Сіро Ісії, японський мікробіолог і військовий медик, відповідав за програму біологічної війни, а його команда складалася переважно з найкращих японських медиків.

Підрозділ проводив нелюдські експерименти над тисячами в'язнів, які містили вівісекції без анестезії, випробування на обмороження, ін'єкції чуми та холери, а також випробування ефективності зброї.

Експерименти "Загону 731" / Фото: Getty Images

Звіти свідчать, що від 3 000 до 10 000 людей, серед яких були чоловіки, жінки та діти, загинули під час експериментів.

За підтримки Імператорської армії Японії, метою підрозділу було розроблення біологічної та хімічної зброї для нації.

"Ніхто не мав жодного уявлення про справжнє призначення об'єкту", - сказав дослідник Хан Сяо. "Це була таємниця з усіх таємниць – поїзди могли проїжджати лише з опущеними шторами; військово-повітряні сили збивали будь-який літак, що наближався надто близько".

Історик Шелдон Гарріс у своїй книжці Factories of Death зазначив: "Якщо Ісії або хтось із його колег бажав провести дослідження людського мозку, то вони наказували охоронцям знайти для них корисний зразок. В'язня виводили з камери. Охоронці тримали його, а інший розбивав сокирою голову жертви. Мозок витягували і негайно везли до лабораторії. Потім тіло відвозили до патологоанатома, а потім до крематорію для звичайної утилізації".

Японський персонал "Загону 731" несе труп / Фото: Getty Images

Колишній фельдшер із "Загону 731" розповів New York Times 1995 року, що сталося, коли він уперше розтинав живого чоловіка.

"Хлопець знав, що для нього це кінець, і тому не пручався, коли його завели до кімнати і зв'язали", - пригадав він. "Але коли я взяв скальпель, він почав кричати. Я розрізав його від грудей до живота, і він страшенно кричав, а його обличчя було перекошене від болю. Він видавав цей неймовірний звук, він так жахливо кричав. Але потім, нарешті, він зупинився. Для хірургів це був один день роботи, але на мене це справді справило враження, тому що це було для мене вперше".

Після капітуляції Японії 1945 року вся операція припинилася. Однак японський уряд не визнавав експерименти до 2002 року, коли 180 позивачів, переважно з Китаю, вимагали відшкодування збитків у розмірі близько 70 000 доларів за завдані страждання, повідомляє The Guardian.

2018 року 3607 імен членів "Загону 731" були оприлюднені у списку, про що професор Кацуйо Нісіяма повідомив газеті Mainichi Shimbun: "Цей список є важливим доказом, який підтверджує свідчення причетних. Його оприлюднення стане важливим кроком до розкриття прихованих фактів".

Нагадаємо, 9-місячного малюка піддали "найбільш неетичному експерименту". Дослідники роками намагалися з'ясувати долю немовляти.

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