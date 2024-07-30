"Загін Фенікс": як команда жінок протягом 20 років викриває подружні зради – фото

Група перуанських жінок, відомих як "Загін Фенікс", прославилася тим, що спеціалізується на викритті невірних чоловіків у Лімі та всій південноамериканській країні.

Про це пише Oddity Central.

Протягом останніх 20 років "Загін Фенікс" наполегливо працює над викриттям невірних партнерів у своїй рідній країні Перу. За словами засновниці Джессіки Меліни, за останні декілька десятиліть група розкрила понад 10 000 справ, використовуючи різноманітні інструменти і методи, від старомодної детективної роботи до спостереження за допомогою дронів і крихітних прихованих камер. Хоча "Загін Фенікс" не робить різниці між чоловіками та жінками, коли йдеться про подружню зраду, у них є одна особливість – від початку їхніми членами були виключно жінки, оскільки Меліна вважає, що вони найкраще підходять для такої роботи.

"Я вирішила створити власний детективний загін, але лише з жінок, тому що зрозуміла, що вони дають кращі результати", - сказала Джессіка в інтерв'ю газеті La República, додавши, що вони можуть залишатися непоміченими, краще маскуватися і вирішувати проблеми набагато швидше.

"Загін Фенікс" / Фото: Oddity Central

Джессіка Меліна поділилася, що загін народився з потреби людей збирати докази подружньої невірності у справах про розлучення та опікунства над дітьми. Попрацювавши зі своїм дядьком, який був детективом, вона вирішила заповнити цю порожнечу на ринку, створивши повністю жіночу детективну команду.

Ада Хіностроза, одна з детективок команди, розповіла, що кожна справа відрізняється від інших, але в простих ситуаціях команда може отримати необхідні докази за лічені години. Їхній рекорд – розкриття справи про подружню невірність всього за чотири години.

"Загін Фенікс" / Фото: Oddity Central

Цікаво, що згідно з даними, зібраними ними за останні 20 років, жінки значно частіше зраджують, ніж чоловіки. Детективка Ліз Родрігес стверджує, що 70% справ, якими вони займаються, стосуються невірних жінок, порівняно з 30% чоловіків. Засновниця Джессіка Меліна також зазначає, що за останні два роки з 10 справ, які вона розслідувала щотижня, 8 стосувалися жінок, які зраджували своїм партнерам.

Хоча формально це робота, членкині "Загону Фенікс" вважають себе захисницями вірності, вистежуючи зрадливих чоловіків і жінок по всьому Перу.

Нагадаємо, зраджені чоловік і жінка вигадали "жорстокий" план помсти своїм невірним коханим. Вони підкинули ідею багатьом юзерам.

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