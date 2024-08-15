Загинули під час виверження Везувію: у Помпеях розкопали останки чоловіка і жінки зі скарбами

Археологи знайшли останки чоловіки та жінки у Помпеях, які загинули, коли шукали укриття під час виверження вулкана Везувій у 79 році н. е.

Про це пише Pompeii.

Зазначається, що у жінки був із собою невеликий запас скарбів.

"Дві жертви виверження" вулкана були знайдені всередині невеликої кімнати, де вони опинилися в пастці.

Як зазначили археологи, тоді внаслідок виверження загинуло щонайменше 1200 із 20 тис. жителів міста, а добре збережені останки дають уявлення про те, якими були їхні останні хвилини.

"Цю кімнату обрали двоє людей як укриття, щоб перечекати падіння пемзи і вулканічного попелу, який заповнював усі інші кімнати будинку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте Вчені хочуть виміряти вітер на Марсі: що вони вигадали

Так вдалося дослідити, що зачинені двері фактично блокували можливість втекти, залишивши їх "у пастці".

"Жінка була знайдена на ліжку. З нею була невелика схованка зі скарбами: золотими, срібними та бронзовими монетами, а також деякі коштовності, включно з парою золотих і перлинних сережок", - йдеться в заяві.

Археологиня Софі Хей зазначила, що, хоча незрозуміло, яку "сентиментальну цінність" мали монети і коштовності, які тримала жінка, але вона, можливо, бачила в них "гроші, необхідні для виживання... або особисті речі, які щось значили для неї".

Тоді як останки чоловіка знайшли в кутку кімнати. Він загинув, коли на нього обвалилася стіна, тоді як жінка віком від 35 до 45 років впала на дерев'яне ліжко і померла через деякий час, сказала Хей.

"Поки що ми не знаємо ні стосунків між ними, ні їхнього соціального статусу", - додала археолог.

Вчені додали, що під час розкопок було виявлено дерев'яне ліжко, табурет, скриню і стіл із мармуровою стільницею.

Нагадаємо, археологи знайшли пару, яка загинула 79 року нашої ери.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.