Загублена монета врятувала батька і доньку від загибелі: що сталося (фото)

У Бразилії монета, що впала, врятувала батька і доньку від наїзду автомобіля, що мчав на великій швидкості.

На відеозаписі з камери спостереження видно, як люди виходять з магазину. Коли вони стоять на тротуарі, батько вказує на землю. За секунду він нахиляється і підбирає монету, що впала.

Батько на ім'я Карлос і його донька готуються переходити дорогу, коли раптом повз них на великій швидкості летить автомобіль. Якби вони не зупинилися, щоб підняти монету, то потрапили б під колеса і загинули б, каже чоловік.

Монета врятувала життя батька і доньки / Фото: скриншот з відео

Права частина автомобіля мчить асфальтом, а його ліва половина перебувала на узбіччі. Машину вивертає праворуч, вона наїжджає на піщаний насип і перевертається, пролетівши декілька метрів вниз дорогою.

Монета врятувала життя батька і доньки / Фото: скриншот з відео

Монета врятувала життя батька і доньки / Фото: скриншот з відео

Батько схопив дівчинку, перш ніж він та інші люди підбігають до машини, щоб перевірити, що з водієм.

Повідомляється, що водій звернув убік, щоб уникнути наїзду на мотоцикліста, але не впорався з керуванням.

На щастя, всі, навіть водій, вийшли з аварії неушкодженими, згідно з місцевими повідомленнями.

Карлос додав: "Це була справа декількох секунд. Якби ми не зупинилися, щоб забрати монету, нас би тут не було".

