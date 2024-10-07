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Загублене весільне відео подружжя знайшлося через 57 років за 15000 км (фото)

Загублене весільне відео подружжя знайшлося через 57 років за 15000 км (фото)

Загублене весільне відео подружжя знайшлося через 57 років за 15000 км (фото)

Білл та Ейлін Тернбулл / Фото: Studio Morgan

Пара переглянула його всього лише раз.

Подружжя, яке проживає в Австралії, через 57 років возз'єдналося з давно втраченим відеозаписом свого весілля в Шотландії завдяки допису у Facebook.

Про це пише BBC Scotland.

Террі Чейн із Абердіна, Шотландія, розповів, що з роками зібрав велику колекцію фільмів у форматі Super 8, більшість з яких він зняв сам, але коли у квітні цього року вирішив переписати свою колекцію на DVD, то виявив, що серед бобін є весілля двох незнайомих йому людей.

Він розмістив фотографію з фільму в місцевій спільноті на Facebook, але минуло шість місяців без жодних зачіпок щодо ідентифікації цієї пари.

Нещодавно фотографією поділилися в групі для уродженців абердинського району Мастрік, і на неї звернула увагу Ейлін Тернбулл.

Білл та Ейлін Тернбулл / Фото: Studio Morgan / ©
Білл та Ейлін Тернбулл / Фото: Studio Morgan

77-річна Тернбулл, яка мешкає в австралійському Брісбені, розповіла, що була членкинею спільноти у Facebook лише п'ять хвилин, коли побачила власне весільне фото.

"Я переглядала Фейсбук, і там з'явилася ця весільна фотографія. Мій чоловік сидів тут, я повернулася до нього і сказала: "Це наша весільна фотографія", - розповіла вона в інтерв'ю.

Тернбулл та її чоловік, 77-річний Білл, одружилися 1967 року в церкві Мастрік в Абердині, а потім переїхали до Брісбена.

Подружжя розповіло, що переглянуло своє весільне відео лише один раз, після чого виявило, що випадково залишило його в позиченому проекторі, який повернуло власнику.

"Я написала Террі, і з цього все почалося. Його дядько був тим хлопцем, у якого ми позичили проектор, щоб подивитися фільм після весілля, він працював з моїм чоловіком", - розповіла Тернбулл.

Білл та Ейлін Тернбулл / © BBC
Білл та Ейлін Тернбулл / Фото: BBC

Чейн надіслав Тернбуллам оцифровану копію весільного відео.

"Мені просто здається дивним бачити матір і батька не просто на фотографії, а такими, що рухаються і ходять", - сказала Айлін Тернбулл. "А мій чоловік побачив свою бабусю і дідуся, якому було 100 років, коли він помер".

Вона сказала, що перегляд відео через 57 років був абсолютно дивовижним: "Я досі не можу в це повірити".

Нагадаємо, наречена переробила весільну сукню бабусі та показала реакцію рідної людини.

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