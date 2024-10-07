Загублене весільне відео подружжя знайшлося через 57 років за 15000 км (фото)

Пара переглянула його всього лише раз.

Подружжя, яке проживає в Австралії, через 57 років возз'єдналося з давно втраченим відеозаписом свого весілля в Шотландії завдяки допису у Facebook.

Про це пише BBC Scotland.

Террі Чейн із Абердіна, Шотландія, розповів, що з роками зібрав велику колекцію фільмів у форматі Super 8, більшість з яких він зняв сам, але коли у квітні цього року вирішив переписати свою колекцію на DVD, то виявив, що серед бобін є весілля двох незнайомих йому людей.

Він розмістив фотографію з фільму в місцевій спільноті на Facebook, але минуло шість місяців без жодних зачіпок щодо ідентифікації цієї пари.

Нещодавно фотографією поділилися в групі для уродженців абердинського району Мастрік, і на неї звернула увагу Ейлін Тернбулл.

Білл та Ейлін Тернбулл / Фото: Studio Morgan

77-річна Тернбулл, яка мешкає в австралійському Брісбені, розповіла, що була членкинею спільноти у Facebook лише п'ять хвилин, коли побачила власне весільне фото.

"Я переглядала Фейсбук, і там з'явилася ця весільна фотографія. Мій чоловік сидів тут, я повернулася до нього і сказала: "Це наша весільна фотографія", - розповіла вона в інтерв'ю.

Тернбулл та її чоловік, 77-річний Білл, одружилися 1967 року в церкві Мастрік в Абердині, а потім переїхали до Брісбена.

Подружжя розповіло, що переглянуло своє весільне відео лише один раз, після чого виявило, що випадково залишило його в позиченому проекторі, який повернуло власнику.

"Я написала Террі, і з цього все почалося. Його дядько був тим хлопцем, у якого ми позичили проектор, щоб подивитися фільм після весілля, він працював з моїм чоловіком", - розповіла Тернбулл.

Білл та Ейлін Тернбулл / Фото: BBC

Чейн надіслав Тернбуллам оцифровану копію весільного відео.

"Мені просто здається дивним бачити матір і батька не просто на фотографії, а такими, що рухаються і ходять", - сказала Айлін Тернбулл. "А мій чоловік побачив свою бабусю і дідуся, якому було 100 років, коли він помер".

Вона сказала, що перегляд відео через 57 років був абсолютно дивовижним: "Я досі не можу в це повірити".

Нагадаємо, наречена переробила весільну сукню бабусі та показала реакцію рідної людини.

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