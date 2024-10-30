Загублений чоловічий перстень знайшли через 54 роки: хто його власник (фото)

Чоловік зі штату Флорида, який загубив свій перстень випускника Військово-морської академії США на полі для гольфу в Пенсильванії, через 54 роки знайшов його завдяки своєму товаришеві по грі в гольф.

Про це пише Pensacola News Journal..

82-річний Девід Лоренцо розповів, що загубив свій перстень випускника 1964 року під час гри в гольф зі своїм батьком у заміському клубі Uniontown Country Club, що поблизу Піттсбурга.

"Він витримав бій, але не витримав моєї гри в гольф", - прокоментував чоловік.

Чоловік через 54 роки возз'єднався з перстнем / Фото: Pensacola News Journal / Gregg Pachkowski

70-річний Майкл Зенерт грав у гольф у тому ж клубі, коли помітив блискучий предмет у глині, що оголилася після нещодавніх дощів біля четвертого ґріну.

"Я побачив цю блискучу річ і подумав, що це кришка від пивної бляшанки", - сказав Зенерт. "Я викопав її, щоб ніхто не наступив на неї, і побачив, що це каблучка".

Зенерт шукав власника перстня в Інтернеті і знайшов епізод подкасту, в якому Лоренцо розповідав про свій досвід служби в армії.

Він поїхав до Флориди, щоб подарувати Лоренцо каблучку в Національному музеї військово-морської авіації на військово-повітряній станції Пенсакола, де Лоренцо є волонтером.

Девід Лоренцо і Майкл Зенерт / Фото: Pensacola News Journal / Gregg Pachkowski

"Я просто знав, що не можу надіслати це поштою", - сказав Зенерт. "Я знав, що його треба доставити особисто".

Нагадаємо, ветеран розплакався, коли грабіжник повернув вкрадену каблучку його покійної нареченої. Також він залишив загадкову записку.

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