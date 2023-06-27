Загублений на пляжі перстень знайшли через 51 рік: хто його власник (фото)

Чоловік з Нью-Джерсі, США, який загубив свій шкільний перстень під час поїздки на пляж 1972 року, возз'єднався зі своєю давно втраченою річчю через 51 рік.

Про це пише patch.com.

Джим Кілан, випускник регіональної середньої школи Вотчунг, сказав, що він і декілька друзів відсвяткували випускний, відвідавши берег Джерсі в Пойнт-Біч, коли він загубив прикрасу.

"Ми робили те, що роблять молоді діти, і в ті вихідні я загубив свій перстень", - сказав він. "Я подумав, що якщо він загубився на пляжі, то він підсмажений. Я думав, що його не було всі ці роки".

Джим Кілан та знайдений перстень / Фото: patch.com

Загублений аксесуар знайшов 21-річний хлопець. Ентоні ДіМарія Садорський сказав, що фотографував захід сонця на струмку Бівер-Дем, неподалік свого будинку в Пойнт-Плезант-Боро, коли йому на очі попався блискучий об'єкт.

Він розмістив фотографії своєї знахідки відкриття у Facebook, де їх опублікували у спільноті випускників.

Кілан сказав, що однокласники швидко розповіли йому про цей допис.

"Вони сказали: "Джиме, це, мабуть, ти, кого вони шукають", — пригадав він. "Я думаю, що його змило з берега далі вглиб країни, в ці болота і струмок".

Кілан сказав, що був здивований, виявивши, що перстень все ще в хорошому стані. Зараз він змінює розмір, щоб носити прикрасу.

"Це неймовірно. Я носитиму це", - додав він.

Нагадаємо, дослідник показав деталізований укус бджоли. Він використав електронний мікроскоп.

Читайте також: