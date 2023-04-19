Загублений папуга повернувся додому завдяки тому, що почав говорити на вечірці з людьми (фото)

Американець розповів незвичну історію про повернення свого папуги, який загубився.

Про це пише news.yahoo.com.

Брент Чедвелл, який живе в Кейп-Корал, штат Флорида, поділився, що Тікі живе з його сім'єю п'ять років. Він почав доглядати птаха, коли пернатому було всього 4-5 тижнів, і його ще треба було годувати з крапельниці.

Втім, нещодавно кохана чоловіка зателефонувала йому і повідомила, що його улюблена пташка вилетіла.

Фото: news.yahoo.com

"Я подумав: "З ймовірністю 50% його щось з'їсть. Він дуже доброзичливий і дуже милий. Він не кричить, не б'ється. Він весь день розмовляє та видає милі звуки. Його справді важко не любити. Тікі просто підійшов би до алігатора, і його з'їли б. У нього немає поняття: "О, ця істота може спробувати з'їсти мене, тому я мушу піти від неї. Його лише обіймали та любили", - розповів Чедвелл.

Тоді Брент ходив вулицями навколо свого будинку рано-вранці перед роботою і пізно ввечері після повернення додому. Чоловік просив усіх, хто траплявся йому на шляху, стежити за маленькою зеленою пташкою. Також він розмістив фотографію Тікі у Facebook.

Фото: news.yahoo.com

Минали дні, Чедвелл усе більше переймався тим, що він ніколи не знайде Тікі. Він сподівався, що птах приземлиться у дворі людини у пошуках їжі та води і хтось його помітить.

На Великдень чоловік отримав повідомлення у Фейсбуці, у якому йшлося, що Тікі знайдено.

"Я відразу ж почав плакати, бо був такий щасливий", — сказав він.

Як виявилося, папуга приземлився на задньому дворі сім'ї, яка влаштувала великодню вечірку. Чоловік на вечірці знову і знову почав чути "Пікабу" і подумав, що це грають його племінниця та племінник. Втім, він обернувся і побачив папугу.

Фото: news.yahoo.com

Сестра чоловіка, ветеринарка, заманила Тікі на руку, щоб дати йому їжі та води. Тоді сім'я зайшли до Facebook, щоб знайти інформацію про зниклого пернатого, і зв'язалися з Чедвеллом.

Власник тварини одразу кинувся до свого улюбленця.

"Він був такий щасливий, що закричав "Пікабу" і тицьнувся дзьобом мені в обличчя", - сказав Чедвелл.

Чоловік надзвичайно вдячний сім'ї, яка знайшла Тікі, і всім людям, які допомогли поширити інформацію у Мережі. Також він закликав усіх, хто може втратити свій домашніх тварин, не здаватися та продовжувати пошуки.

Нагадаємо, в Індії папуга назвав ім'я злочинця та допоміг розкрити резонансне вбивство. Вбивць засудили до довічного ув'язнення.

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