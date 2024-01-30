Загублений у річці гаманець повернули жінці через 28 років: що там було та курйозна історія втрати

Чоловік із Аризони, США, який займався каякінгом і дайвінгом зі своєю родиною на Солоній річці, знайшов втрачений 1995 року гаманець і зміг повернути його власниці.

Про це пише UPI.

Джеремі Бінгем з Меси сказав, що він відпочивав на річці зі своїми братами, сестрами та синами, коли знайшов розірваний гаманець на глибині приблизно 5 метрів.

"Знайти гаманець, який був втрачений і зберігався в річці понад 28 років, було справжнім задоволенням – однаково, що знайти маленьку капсулу часу з кредитними картками Sears і JCPenny", - сказав він.

У гаманці було декілька кредитних карток і права водія, що належать жінці на ім'я Джулія Хся.

Бінгем сказав, що він місяцями шукав Хся в Інтернеті і зрештою зміг зв'язатися з нею в соціальній мережі.

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Джулія, яка живе в Чикаго, розповіла, що 1995 року вона була в гостях у свого двоюрідного брата Арнольда в Аризоні зі своїм тодішнім хлопцем Полом і шестирічним двоюрідним братом Метью, коли загубила гаманець.

За її словами, тоді Арнольд купив нову вантажівку і хотів продемонструвати її, переїхавши через річку. Однак він неправильно оцінив глибину води, і в результаті автомобіль поплив за течією і наповнився водою.

Жінка змогла допомогти Метью відстебнути ремінь безпеки. Дістатися до берега їм допомогли Пол та декілька очевидців, які кинулися на допомогу. Вона сказала, що втратила гаманець разом з усім, що мала при собі, крім фотоапарата, що висів у неї на шиї.

Гаманець вже надіслали поштою його власниці.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість побачити, що це за гаманець. Я вмираю від бажання побачити, який я маю вигляд на фотографії. Я навіть не знала, що маю кредитні картки", - сказала вона.

Нагадаємо, ще один втрачений гаманець був знайдений через 65 років. Підрядник знайшов старий гаманець за стіною кінотеатру. Усередині виявили фотографії, листівки та лотерейний білет, який давав можливість 1959 року виграти новий Chevrolet.

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