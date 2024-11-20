Загублену вінілову платівку з весілля 1966 року повернули подружжю

Вінілову платівку з весілля пари 1966 року повернули сім'ї після того, як вона випадково опинилася в комісійному магазині в Техасі, США.

Про це повідомляє KXAN-TV.

Кеті Орнелас купила платівку в комісійному магазині в Остіні, але коли вона відкрила обкладинку The Modern Jazz Quartet у Music Inn, вона натомість виявила запис клятв, молитов та привітань з весілля. Платівка була маркована як "Весілля Філа та Донни".

"Ми увімкнули її та просто миттєво захотіли, щоб вона повернулася до своєї родини, тому що вона була в іншому конверті, — розповіла Орнелас. — Ми припустили, що власники її втратили".

Орнелас поділилася своєю історією зі ЗМІ, сподіваючись знайти власників платівки, і в результаті цю історію побачила дочка Філа та Донни Шмідт.

Донна Шмідт розповіла, що пара одружилася у Каліфорнії понад 58 років тому 21 серпня 1966-го. Потім сім'я переїхала до Остіна, де Філ викладав у Техаському університеті понад 40 років до виходу на пенсію 2013-го.

Вона сказала, що вони провели розпродаж майна, коли переїхали зі свого будинку в Остіні до пенсійного будинку в Денвері в березні 2022 року, і платівка, мабуть, була продана через те, що її поклали до іншого конверта.

"У нас був розпродаж майна, під час якого з нашого будинку вивезли все, що не помістилося в нашому новому помешканні, — сказала Шмідт. — Ми мали велику колекцію платівок і якимось чином наш весільний вініл потрапив у джазову обкладинку. Цікаво, які ще скарби ми залишили?"

Вона сказала, що повернення запису зробить майбутню подію ще більш особливою. "Ми відсвяткували нашу 58-ту річницю в серпні, — поділилася Донна. — Це такий чудовий подарунок для нас — повернути цей запис якраз до нашого 59-річчя наступного року!"

Нагадаємо, у бабусі, яка чула "тваринні звуки" з-під свого будинку, жив голий молодик. 27-річний чоловік мешкав там пів року.

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