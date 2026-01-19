ТСН у соціальних мережах

Цю загадку не можуть розв’язати 9 з 10 людей: скільки насправді блоків на картинці

Нова оптична ілюзія з блоками розділила мережу на два табори.

Телефон

Телефон / © unsplash.com

У мережі набирає популярності нова головоломка, яка змушує дорослих сумніватися у власному зорі. Користувачам пропонують дати просту відповідь на питання: скільки блоків зображено на малюнку? Проте саме тут починаються суперечки.

Про це пише Mirror.

Частина глядачів впевнена, що бачить чотири блоки, тоді як інші категорично стверджують, що їх лише три. Дискусія в коментарях розпалилася: одні жартують, що з тими, хто бачить «трійку», щось не так. А інші ж зізнаються, що пів години намагаються знайти четвертий об’єкт і не можуть.

«Ця ілюзія лише на перший погляд здається складною. Треба просто придивитися, і ви побачите, що їх три», — запевняє один із користувачів.

Попри тисячі коментарів, єдиної правильної відповіді, яка б задовольнила всіх, досі немає. А що бачите ви?

Головоломка / © соцмережі

Головоломка / © соцмережі

Нагадаємо, вправи на логіку та кмітливість — це чудовий спосіб відволіктися від буденних справ, зняти стрес після робочого дня та потренувати мозок. Спробуйте розв’язати завдання з сірниками.

