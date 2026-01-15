ТСН у соціальних мережах

Загадка із сірниками, яка "ламає мозок": впораються лише одиниці (фото)

Після напруженого робочого дня найкращий спосіб перемикнути увагу — виконати коротку вправу для мозку.

Головоломка

Головоломка / © pexels.com

Вправи на логіку та кмітливість — це чудовий спосіб відволіктися від буденних справ, зняти стрес після робочого дня та потренувати мозок.

Про це пише Freshers Live.

Подібні завдання допомагають розвивати гнучкість мислення та здатність знаходити нестандартні рішення.

Умови завдання

Перед вами викладено рівняння з сірників, яке на перший погляд здається абсурдним: 5×1=27.

Загадка / © Фото з відкритих джерел

Звісно, математично ця рівність є неправильною. Ваше завдання — виправити ситуацію. Для цього потрібно перекласти лише два сірники в інше місце так, щоб рівняння стало правильним.

Важливо:

  • Сірники не можна ламати.

  • Не можна просто прибирати сірники з поля.

  • Цифри мають мати стандартний вигляд.

Як вирішити головоломку

Рішення загадки / © Фото з відкритих джерел

Рішення загадки / © Фото з відкритих джерел

Відповідь

Відповідь / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше в Мережі поширювалась головоломка, де треба було знайти приховане обличчя на фото. Лише 10% людей могли впоратися з цим завданням.

