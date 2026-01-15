Загадка із сірниками, яка "ламає мозок": впораються лише одиниці (фото)

Головоломка / © pexels.com

Вправи на логіку та кмітливість — це чудовий спосіб відволіктися від буденних справ, зняти стрес після робочого дня та потренувати мозок.

Подібні завдання допомагають розвивати гнучкість мислення та здатність знаходити нестандартні рішення.

Умови завдання

Перед вами викладено рівняння з сірників, яке на перший погляд здається абсурдним: 5×1=27.

Звісно, математично ця рівність є неправильною. Ваше завдання — виправити ситуацію. Для цього потрібно перекласти лише два сірники в інше місце так, щоб рівняння стало правильним.

Важливо:

Сірники не можна ламати.

Не можна просто прибирати сірники з поля.

Цифри мають мати стандартний вигляд.

Як вирішити головоломку

Відповідь

