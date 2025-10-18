Загадкова смерть на трасі: молоде подружжя знайшли застреленими у власному авто

Вбите подружжя. / © Daily Mirror

Реклама

Кілька днів тому 29-річну Рейчел та 30-річного Брендона Думовича знайшли мертвими в їхньому автомобілі на трасі в Гарварді, в американському штаті Іллінойс, 6 жовтня. Вони мали вогнепальні поранення в голову.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Зазначається, їхній автомобіль, на якому блимали аварійні вогні, помітив поліцейський. Під'їхавши, він побачив Рейчел на водійському сидінні та Брендона на пасажирському. Обоє були мертві.

Реклама

Місцевим жителям спочатку наказали видали наказ залишатися в ізоляції, але потім оголосили, що загрози більше немає. Начальник поліції Гарварду Тайсон Бауман заявив, що інцидент міг бути як вбивством, так і самогубством. Наразі триває розслідування та експертизи.

“Наразі це схоже на поодинокий інцидент. Немає жодних доказів того, що існує якась небезпека чи загроза для населення”, - йдеться у заяві поліції.

На весільній сторінці The Knot зазначається, що пара вперше зустрілася в середній школі, коли Рейчел було 12 років. Поті через 15 років вони знову зустрілися та розпочали стосунки, одружившись 12 жовтня минулого року на озері Біг-Седар у Вісконсині. Вони збиралися святкувати рік подружнього життя, але їх знайшли мертвими.

У публічному некролозі зазначалося, що Брендон народився в Баррінгтоні, штат Іллінойс. Він служив старшиною ВМС США та мав «надзвичайну здатність піднімати настрій та об’єднувати людей».

Реклама

У публічному некролозі Рейчел написали, що мала «сильне почуття емпатії, співчуття, соціальної справедливості та чесної гри» та завжди захищала «тих, кому потрібен був голос».

Нагадаємо, у Китаї дружина дізналася про другу сім’ю чоловіка на похороні свекра. Жінка побачила його коханку, одягнену в траурний одяг на похороні - ніби вона була членом родини. Пізніше розслідування показало, що Ванг познайомився з Вень на третьому році свого шлюбу з Шань. У них почався роман, який призвів до народження сина.