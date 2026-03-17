Загадкові двері на другому поверсі: американець показав "найбожевільнішу" кімнату у своєму новому домі

Чоловік показав кімнату-пісочницю в своєму новому домі

Відеоролик чоловіка, який демонструє дивну приховану кімнату всередині свого нового будинку в Кентуккі, став справжнім хітом у соціальних мережах, зібравши понад 13 мільйонів переглядів.

Про це пише видання Newsweek.

Що ховалося за дверима

Кліпом у TikTok поділився 30-річний юрист, який переїхав до регіону Аппалачі разом зі своєю дружиною. На опублікованих кадрах чоловік піднімається на другий поверх будинку, де за невеликими дверима ховається компактна кімната.

Коли новий власник вмикає світло, стає зрозуміло, що вся підлога цього приміщення покрита товстим шаром піску.

«Це пісок. Усе це — пісок. Приблизно 5-7 сантиметрів по всій підлозі, навіть у шафі… там навіть є морські мушлі. Це було так, коли ми його купили. Це найбожевільніша річ, яку я коли-небудь бачив», — коментує автор відео.

Історія «піщаної кімнати»

Як розповів чоловік, вони з дружиною знали про цю дивну кімнату ще до купівлі нерухомості, адже вона була вказана в оголошенні. Ба більше, подружжя використало необхідність вивезення піску як аргумент для торгу і змогло знизити ціну на будинок.

З’ясувалося, що попередні власники були дуже милими людьми, які перетворили це приміщення на криту пісочницю для своїх дітей, а згодом і для онуків. За їхніми словами, ця кімната була справжнім хітом серед сусідської малечі.

Нові господарі зізнаються, що ця химерна кімната викликає у них усмішку, адже вона є фізичним нагадуванням про родину, яка хотіла наповнити життя своїх дітей казкою.

Перетворення на «котяче місто»

Оскільки молоде подружжя поки не має дітей, а натомість має кількох котів та собаку породи бордер-колі, вони вже придумали нове призначення для таємної кімнати.

У їхніх найближчих планах — вивезти весь пісок, покласти нормальну підлогу та перетворити простір на справжнє «котяче місто». Там розмістять усі котячі лотки, миски з їжею, а на стіни почеплять спеціальні полички та кігтеточки. Це стане ідеальним сховищем для пухнастиків, де вони зможуть відпочити від собаки, яка цілими днями намагається їх «пасти» та заганяти в отару.

Нагадаємо, після купівлі старого будинку подружжя випадково натрапило на прихований мансардний поверх. Доступ до нього був повністю закритий гіпсокартоном.