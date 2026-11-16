Загадкові кам’яні кола в Саудівській Аравії: археологи шукають призначення гігантських споруд

У Саудівській Аравії знайшли загадкові кола, Фото: Saudi Press Agency

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У західній частині Саудівської Аравії, в районі Халі провінції Мекка, виявили цікаву знахідку — велетенські кам’яні кола, що утворюють химерні геометричні фігури. Зроблені з висоти пташиного польоту кадри демонструють розкидані скелястим рельєфом округлі та спіральні конструкції.

Про це повідомляють Arkeonews.

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У Саудівській Аравії виявили загадкові гігантські кам’яні кола

Деякі з виявлених кам’яних кіл розташовані впритул, інші ж вписані меншими кільцями всередину масивніших контурів. Коли з’явилися ці об’єкти, хто їх звів та навіщо — наразі залишається таємницею.

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Як інформує Саудівське агентство преси, виявлені пам’ятки розміщені в межах губернаторства Ель-Кунфіда і викладені з брил у чіткому геометричному порядку.

За припущенням саудівського історика доктора Мохаммеда Хураїса Аль-Мархабі, ці споруди могли виконувати роль астрономічних орієнтирів або календаря для стеження за зміною сезонів, утім, археологи ще не знайшли жодних доказів на користь такої версії.

Ділянка, де лежать кам’яні кільця, вкрита вулканічними породами, а ґрунт тут має неоднорідне забарвлення. Вочевидь, будівельним матеріалом слугувало каміння, зібране довкола, через що споруди майже не виділяються на тлі навколишнього пейзажу.

Фото: Saudi Press Agency

Фото: Saudi Press Agency

Попри це, встановити точне датування знахідок поки не вдалося, так само як і визначити, ким були їхні творці. Жодних наукових звітів про розкопки, які б пояснювали призначення цих об’єктів, досі не оприлюднено.

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Одна з гіпотез, яку озвучив Аль-Мархабі, полягає в тому, що мегаліти застосовувалися для математичних розрахунків або астрономічних спостережень. Науковець вважає, що геометрична будова об’єктів могла допомагати людям фіксувати погодні явища, зміну пір року, а також траєкторії руху Сонця, Місяця й планет.

Водночас дослідник скептично оцінює ймовірність того, що кільця слугували житлом або могильниками. Усі озвучені міркування наразі мають статус припущень, а не доведених фактів.

Фахівцям доведеться провести ретельну геодезичну зйомку, визначити вік пам’яток та проаналізувати їхню просторову орієнтацію.

Місцевість, де виявили кам’яні кола, здавна славиться безперервним заселенням та розвиненим землеробством. Поруч розташований некрополь Куз Аль-Шахід. Околиці можуть бути пов’язані з поселенням Халі бін Якуб.

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Сама долина Халі розташована в родючій смузі регіону Тігама на західному узбережжі Аравійського півострова. Розвинене аграрне середовище та давні зв’язки з Меккою формують важливий історичний фон для вивчення кам’яних кіл.

Кільцеподібні кам’яні викладки та інші масивні стародавні конструкції час від часу трапляються в різних куточках Саудівської Аравії, але час їхньої появи та функції суттєво відрізняються. У випадку з Халі головні загадки досі не розгадані.

Цікаві знахідки: останні новини

Нагадаємо, 5 липня 1971 року в південнокорейському місті Гонджу робітники під час ремонту дренажної системи біля кладовища Сонсан-рі випадково натрапили на недоторкану гробницю короля Мурьона та його дружини. На відміну від більшості тогочасних поховань, ця гробниця залишалася нерозграбованою понад 1400 років.

Усередині дослідники знайшли залишки двох дерев’яних трун із японської зонтичної сосни та тисячі коштовностей: золоті прикраси корон, позолочене взуття, меч, бронзові дзеркала й срібні браслети. Найціннішою знахідкою стали дві кам’яні плити з іменами, віком і датами смерті та поховання короля і королеви, які дозволили достовірно ідентифікувати їхні особи.

Водночас розкопки зазнали критики: через поспіх і тиск преси всі речі вилучили лише за 17 годин без належної фіксації їхнього розташування, а більшість світлин виявилася зіпсованими, через що було втрачено важливу наукову інформацію.

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