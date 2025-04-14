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Вчені намагаються зрозуміти, як стадо кіз не лише вижило, але й процвітало на ізольованому острові на північному сході Бразилії понад два століття без жодного відомого джерела прісної води.

Про це пише Oddity Central.

Невідомо, як саме кози опинилися на Санта-Барбарі, одному з п’яти вулканічних островів, що складають архіпелаг Абролхос, приблизно за 70 кілометрів від узбережжя штату Баїя, але вчені вважають, що їх привезли і залишили там колонізатори.

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Домашні тварини, такі як кози, свині та птиця, були надійним джерелом їжі, але їх зазвичай залишали, коли колонізація зазнавала невдачі. Їхня присутність на острові Санта-Барбара задокументована вже понад 250 років, згідно з історичними документами, що є дивовижним, якщо взяти до уваги, що на маленькому острові немає відомих джерел прісної води. Попри цю «незручність», кози процвітали на сухому, вітряному острові настільки, що їх довелося переселити, щоб захистити ендемічні рослини і тварини.

Минулого місяця Інститут збереження біорізноманіття ім. Чіко Мендеша (ICMBio), який управляє Національним морським парком Абролхос, знищив останніх 27 кіз на Санта-Барбарі після того, як було зроблено висновок, що їхня присутність порушує екологічний баланс острова, зокрема, впливає на сім видів морських птахів, які гніздяться в регіоні. Однак тварин не знищили, оскільки вчені хочуть вивчати їх, зокрема, їхню здатність виживати в умовах майже повної відсутності води.

«Ми вважаємо, що вони розвинули унікальні таланти для виживання», — сказав Ерісмар Роша, голова Національного морського парку Абролхос. «Якби їхню популяцію не контролювали, вони б захопили весь острів і самознищилися».

Кози / Фото: Abrolhos National Marine Park

Примітно, що за всі роки, які вчені вивчали загадкових кіз Санта-Барбари, вони жодного разу не бачили, щоб вони пили воду, що спричиняє запитання: «Як вони вижили там протягом більш ніж двох століть?». Наразі фахівці можуть лише припускати. Одні вважають, що кози могли пристосуватися до пиття морської води, і ця поведінка передалася наступним поколінням, а інші приписують виживання тваринам рослину з високим вмістом води — бельдрегу, що росте на Санта-Барбарі.

Але кози Санта-Барбари не просто виживали там, вони процвітали. Дослідники повідомили, що більшість пологів на острові були двійнятами, що свідчить про те, що кози були «добре вгодовані та здорові».

Вивчаючи кіз острова Санта-Барбара, бразильські вчені сподіваються розшифрувати секрет їхньої надзвичайної витривалості, що може допомогти вивести нові породи, краще пристосовані до викликів зміни клімату та адаптації в посушливих регіонах, таких як північно-східна Бразилія.

Нагадаємо, «пекельна жаба» з укусом вовка харчувалася динозаврами. Істота жила приблизно 70-66 мільйонів років тому.