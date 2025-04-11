Загадкову трикутну вежу в секретній "зоні 51" виявили на картах Google

Загадкова вежа в Неваді / © Google Maps

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Таємнича трикутна вежа, яка розташована в секретній «зоні 51» в американській пустелі Невада, зворохобила користувачів інтернету після того, як її помітили на Картах Google.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Зона 51» — це суворо секретна база ВПС Сполучених Штатів та активний військовий об’єкт, який часто пов’язується з теоріями і фольклором про НЛО.

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Розташування загадкового об’єкта саме тут змушує теоретиків змови припускати, що він якимось чином причетний до контакту з інопланетянами.

Коментатори зауважують, що він має ауру, схожу на таємничий моноліт у науково-фантастичному фільмі Стенлі Кубрика «2001: Космічна одіссея».

На картах Google Maps незвичайну споруду можна знайти, просто ввівши координати в рядку пошуку — «37.24624° N, 115.82334° W».

Як бачать користувачі, він розташований у віддаленому місці в Неваді, приблизно за 80 миль (130 км) на північний захід від Лас-Вегаса, найбільшого міста штату.

Він примикає до великої мережі будівель, автомобілів і злітно-посадкових смуг, що утворюють суворо секретний регіон, який офіційно називається аеропорт Гоумі або озеро Грум.

Вежа відкидає разючу тінь від сонячного світла в Неваді, що спонукало одного користувача Facebook назвати її «дуже точним сонячним годинником».

Цікаво, що Google Maps не називає структуру: якщо користувачі натискають на неї, їм лише спливає вікно з її координатами.

Точної висоти цього об’єкта також немає — зазначено, що вежа або 150 футів (45 метрів), або 190 футів (58 метрів) заввишки. Її було збудовано 20 років тому, але визнав її уряд США лише 2013 року.

Раціональне пояснення

Раціональним поясненням призначення цієї вежі може бути те, що вона використовується для тестування радіолокаційного перетину (RCS), де монтуються літальні апарати або макети, щоб визначити, наскільки вони помітні для радарів.

Один користувач Facebook пояснив: «Його тінь і піднесене розташування відповідають відомому вигляду цього типу пілонної конструкції, яка використовується для встановлення повномасштабних моделей або прототипів літаків».

Через секретність уряду США щодо його військових зусиль, ця вежа, ймовірно, ще довго надихатиме на неймовірні теорії.

Нагадаємо, рентгенівський телескоп «Ейнштейн» зафіксував загадкову подію, яка може докорінно змінити розуміння космічних процесів.