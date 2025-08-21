Загадковим сигналам з Антарктиди дав несподіване пояснення "Живий Нострадамус"

Антарктида / © Pixabay

Радіоімпульси з-під крижаних глибин Антарктиди, які були виявлені проєктом NASA, можуть стати першою тріщиною до невідомих паралельних світів.

Таке попередження зробив 38-річний бразильський екстрасенс Атос Саломе, відомий як «Живий Нострадамус» через передбачення пандемії коронавірусу та смерті королеви Єлизавети II, в коментарі Daily Mail.

Антарктична імпульсна перехідна антена (ANITA), розміщена на повітряній кулі, раніше вловила радіохвилі, що йшли ніби глибоко з-під землі. Таку подію сучасна фізика вважає неможливою.

Більшість вчених списали це на технічну помилку або, можливо, на відображення всередині повітряної кулі, або на збій у приладах.

Запуск нового аеростата під назвою PUEO, який в п’ять разів чутливіший за ANITA, заплановано на грудень 2025 року.

Якщо він виявить ті ж загадкові сигнали, це може раз і назавжди довести, що це не була випадковість, і в законах Всесвіту є порушення.

На думку «Живого Нострадамуса», це відкрило б можливість «дзеркального всесвіту, де час тече у зворотному напрямку».

«Якщо PUEO підтвердить ці сигнали, ми матимемо справу не з науковою фантастикою, а з першим конкретним доказом того, що реальність не є унікальною. Це знаменує собою початок ери, в якій людству доведеться переписати не лише свої теорії, а й саме розуміння реальності», — сказав він.

За його словами, якщо відкриття буде підтвердженим то до 2030 року за це неминуче буде присуджено Нобелівську премію, а також розпочнуться перегони за практичні застосування, які можуть змінити не лише науку, а й глобальний баланс».

Існує кілька теорій щодо того, що могло спричинити дивні сигнали — нові частинки, невідомі науці, порушення законів фізики або щось неприродне. Дехто припускає, що сигнали можуть походити від технологій, не створених людьми, іншими словами, від інопланетян.

«Що, якби сигнали не були природними? Вони могли б бути наслідками нелюдських технологій, передач або штучних енергій, маскованих під космічні явища. Якщо це технології, то ми стикаємося з найбільшим одкровенням в історії людства. Не про Всесвіт, а про те, хто ще може його населяти», — сказав Саломе.

Живий Нострадамус наголосив, що люди надто стурбовані тим, що є в космосі, і забувають про те, що під землею.

Нагадаємо, раніше бразильський провидець заявив, що світу, до якого ми звикли, скоро настане кінець. Саломе прогнозує у світі «війну без танків і ракет».