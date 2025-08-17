Загадковий стілець із Гаваїв шокував Reddit: його справжнє призначення здивувало користувачів

Загадковий стілець із Гаваїв / © www.reddit.com

На Reddit активно обговорюють незвичайний стілець, який знайшли у маєтку на Гаваях. Користувачі не лише пояснили його призначення, а й пригадали власні історії з подібними меблями.

Про це пише “Фокус”.

Фото опублікував користувач з ніком DesertDiegel, підписавши: “Що це за стілець? Дерев’яний, маленький для дорослих або дитини, знайдений у The Plantation House від Gaylord’s (Гаваї)”. Стілець мав додаткову полицю збоку, що заплутало багатьох читачів.

Згодом з’ясувалося, що це — так званий телефонний столик або “лавка для пліток”, яка дозволяла одночасно сидіти й розміщувати телефон чи довідник на бічній полиці.

Коментатори згадували власний досвід: “Тепер я відчуваю себе старим… Я користувався таким усе дитинство та підлітковий вік. Це телефонний столик”, — написав один з них. Інший додав: “У мене такий був! Він належав моїй прабабусі і мав маленьку полицю для довідників та блокнотів”.

Подібні меблі виробляли з 1920-х по 1950-ті роки і зазвичай ставили у коридорах, адже родини мали лише один стаціонарний телефон. З поширенням компактних моделей та бездротових апаратів у 1980-х лавки втратили практичне значення.

Сьогодні телефонні столики вважаються антикваріатом. На Etsy меблі 1930-х років продають за 1195 доларів, що викликало чергову хвилю обговорень: “Така ціна! Мабуть, не варто було свій колись викидати на розпродажі”, — зазначив один з користувачів.