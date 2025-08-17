ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Загадковий стілець із Гаваїв шокував Reddit: його справжнє призначення здивувало користувачів

На Reddit обговорюють незвичайний стілець із гавайського маєтку. Виявилося, що це старовинна телефонна лавка, популярна у 1920–1950-х роках, яка зараз стала антикваріатом.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Загадковий стілець із Гаваїв

Загадковий стілець із Гаваїв / © www.reddit.com

На Reddit активно обговорюють незвичайний стілець, який знайшли у маєтку на Гаваях. Користувачі не лише пояснили його призначення, а й пригадали власні історії з подібними меблями.

Про це пише “Фокус”.

Фото опублікував користувач з ніком DesertDiegel, підписавши: “Що це за стілець? Дерев’яний, маленький для дорослих або дитини, знайдений у The Plantation House від Gaylord’s (Гаваї)”. Стілець мав додаткову полицю збоку, що заплутало багатьох читачів.

Згодом з’ясувалося, що це — так званий телефонний столик або “лавка для пліток”, яка дозволяла одночасно сидіти й розміщувати телефон чи довідник на бічній полиці.

Коментатори згадували власний досвід: “Тепер я відчуваю себе старим… Я користувався таким усе дитинство та підлітковий вік. Це телефонний столик”, — написав один з них. Інший додав: “У мене такий був! Він належав моїй прабабусі і мав маленьку полицю для довідників та блокнотів”.

Подібні меблі виробляли з 1920-х по 1950-ті роки і зазвичай ставили у коридорах, адже родини мали лише один стаціонарний телефон. З поширенням компактних моделей та бездротових апаратів у 1980-х лавки втратили практичне значення.

Сьогодні телефонні столики вважаються антикваріатом. На Etsy меблі 1930-х років продають за 1195 доларів, що викликало чергову хвилю обговорень: “Така ціна! Мабуть, не варто було свій колись викидати на розпродажі”, — зазначив один з користувачів.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie