Захоплює дух: у Британії велосипедист проїхався вздовж лопаті вітряка на висоті 70 м

Таким чином каскадер хотів звернути увагу на необхідності розвитку відновлюваних джерел енергії.

Шотландський спортсмен, що займається велотріалом, Денні Макаскілл проїхав на велосипеді вздовж лопаті вітряної турбіни на висоті приблизно 70 метрів, що дорівнює висоті 23-поверхового будинку.

Про це інформує Daily Mail.

Таким чином каскадер хотів звернути увагу на необхідності розвитку відновлюваних джерел енергії напередодні кліматичного саміту у Ґлазґо.

У відеорлику видно, як велосипедист стоїть у верхній частині турбіни. Прикріпивши страхувальним тросом велосипед, він проїхався на неймовірній висоті по лопаті вітряка. Після успішного виконання трюка Денні став на лопаті вітрової турбіни і підняв свого двоколісного "друга" над головою.

Однією з головних проблем під час виконання трюку став сильний вітер та слизька поверхня вітряка.

"Це так неймовірно високо, що відчуття висоти не відчувається. Тож я не особливо боявся. Щоправда, скловолокно та велосипедні шини не дуже добре поєднуються, тому було досить слизько", – розповів Макаскілл.

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