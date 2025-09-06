ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
728
Час на прочитання
2 хв

Загублений гаманець учня знайшли за стіною школи через 51 рік

Власника гаманця вдалося знайти.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Гаманець

Гаманець / © pixabay.com

Робітники, які займалися ремонтом у середній школі в Онтаріо, Канада, виявили несподівану знахідку за стіною ванної кімнати – гаманець, загублений 17-річним учнем 51 рік тому.

Про це пише The Hamilton Spectator.

Лорна МакКвін, доглядачка середньої школи "Орчард Парк" у Стоуні-Крік, розповіла, що 26 серпня будівельники зносили ванну кімнату в школі, коли знайшли гаманець, захований за стіною.

Гаманець містив речі, що належали Тому Шопфу, який був 17-річним учнем школи 1974 року. Серед них були учнівські квитки, водійське посвідчення, картка соціального страхування, фотографії сім'ї та друзів, транзитний проїзний квиток Eurail, прейскурант канадської винокурні та 35-центовий квиток на хокейний матч.

"Знайти щось подібне і побачити речі ще до того, як ми народилися, було дуже круто", - поділилася МакКвін в інтерв'ю. "Ми подумали: "Ми повинні знайти цього хлопця і повернути йому квиток. Через 50 років він захоче його отримати".

МакКвін та її команда змогли зв'язатися з 67-річним Шопфом через Facebook.

"Спочатку я подумав, що це якийсь розіграш", - сказав Шопф. "Тому що вони сказали, що там є картка соціального страхування і свідоцтво про народження – і я подумав: "Ну, у мене вже є ці речі". Але поміркувавши, я згадав, що колись їх поновлював, і сказав, що можу піти до школи і перевірити це".

Згодом Шопф відвідав школу і виявив, що це дійсно був гаманець, про який він забув, що колись втратив.

"Перегортання речей у ньому було схоже на мандрівку смугою амнезії", - сказав Шопф.

Він розповів, що серед фотографій у гаманці був знімок будинку його дитинства: "Будинок був побудований 1960 року, моя мама досі там живе. Я пішов показати їй його, і ми добряче посміялися, дивлячись на все це".

Шопф і МакКвін погодилися, що найбільш вірогідним поясненням того, що гаманець переховувався протягом десятиліть, є те, що він, мабуть, упустив його у ванній кімнаті, де хтось інший знайшов його, витягнув готівку і закинув у стельову плитку, де він і застряг за стіною.

Нагадаємо, чому не можна викидати старий гаманець.

