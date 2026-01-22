Загублений кіт повернувся додому через п’ять місяців, подолавши 250 кілометрів

Кіт / © pexels.com

Домашній кіт, що зник під час подорожі до Іспанії, якимось чином зміг повернутися додому до Франції через п’ять місяців, подолавши близько 250 кілометрів.

Історія повернення тварини стала справжнім шоком і дивом для її власників, передає Oddity Central.

Французьке подружжя Патрік і Евелін Сір на початку серпня 2025 року поверталося додому до містечка Олонзак у регіоні Еро після поїздки до дельти Ебро в Іспанії. Під час зупинки для заправки на стоянці в Каталонії вони ненадовго залишили відчиненим одне з вікон кемпера, коли пішли за кавою. Саме в цей момент, як вони припускають, їхній чорно-білий кіт Філу непомітно вистрибнув назовні.

Подружжя продовжило шлях, не підозрюючи нічого поганого, адже Філу часто знаходив собі затишне місце для сну. Лише через декілька годин, зупинившись біля озера Жуаррес у французькому регіоні Од, вони помітили, що кота немає. Пошуки у кемпері та спроби виманити його їжею не дали результату — Філу зник.

Наступного дня Патрік і Евелін повернулися на стоянку в Каталонії, де востаннє бачили кота. Вони кликали його, розпитували перехожих і звернулися до місцевої асоціації захисту тварин у Масанеті, а також подали заяву про зникнення до Гвардії Цивільної. Однак кілька днів не надходило жодної інформації.

19 серпня з’явилася нова надія — чорно-білого кота помітили поблизу тієї ж зони відпочинку в Каталонії. Пара знову приїхала туди з Олонзака та провела ніч у пошуках, але марно. Хоча кота, схожого на Філу, дійсно бачили, він зник, перш ніж хтось зміг до нього наблизитися. Фотографії котів, знайдених іспанськими волонтерами, також не підтвердили, що це був їхній улюбленець.

Зрештою Сіри змирилися з думкою, що Філу зник назавжди. Та 9 січня 2026 року, через п’ять місяців після його зникнення, сталося несподіване. З подружжям зв’язалася жінка на ім’я Елен із села Гомпс, неподалік Олонзака, і повідомила, що доглядає їхнього кота.

За її словами, Філу з’явився нізвідки приблизно місяць тому — худий, змерзлий і виснажений. Елен відвезла його до ветеринара, де мікрочип підтвердив, що тварина зареєстрована на Патріка та Евелін Сір. Хоча телефонні номери в базі даних уже не працювали, адреса дозволила жінці розшукати власників.

Патрік негайно поїхав до Гомпса і був приголомшений, побачивши свого кота — виснаженого, але живого і відносно здорового.

Як Філу вдалося самостійно подолати приблизно 250 кілометрів, перетнувши кілька регіонів і державний кордон, залишається загадкою. Відтворити його маршрут неможливо, однак фахівці зазначають, що коти мають надзвичайно розвинену просторову пам’ять, здатну поєднувати візуальні орієнтири, запахи та звуки навіть на дуже великих відстанях.

