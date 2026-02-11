Реклама

Чоловік зі штату Міссісіпі, США, повернув свій шкільний перстень через 44 роки після того, як загубив його на пляжі. Перстень було знайдено саме в тому місці, де він зник 1982 року.

Про це пише WLOX-TV.

Дарієн Ладнер розповів, що втратив перстень випускника школи Pass Christian High School під час вечірки на пляжі Pass Christian в останній рік навчання.

«Я шукав і шукав, але не зміг його знайти», — написав він у соцмережах.

За словами чоловіка, він навіть повернувся на пляж разом із заступником директора школи, який запропонував скористатися металошукачем, однак пошуки не дали результату.

Через десятки років Ладнер отримав несподіване повідомлення у Facebook. Семмі Джуелл повідомив, що знайшов перстень під час пошуку скарбів на пляжі за допомогою металошукача.

«Коли я отримав повідомлення в понеділок вранці, я був у захопленні й не міг повірити, адже минуло 44 роки», — розповів Ладнер телеканалу.

Загублений перстень / © WLOX

Особливо приголомшливим для нього стало те, що перстень знайшли саме там, де він був загублений.

«Відтоді, як я його втратив — між січнем і травнем 1982 року — ми пережили сім ураганів і п’ять тропічних штормів. Тож цей перстень пережив багато, не рахуючи важкої техніки, яка курсувала пляжем», — зазначив він.

