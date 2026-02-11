- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 392
- Час на прочитання
- 1 хв
Загублений перстень знайшли через 44 роки на пляжі після семи ураганів і п’яти штормів — фото
Знахідка стала можливою завдяки металошукачеві та випадковості.
Чоловік зі штату Міссісіпі, США, повернув свій шкільний перстень через 44 роки після того, як загубив його на пляжі. Перстень було знайдено саме в тому місці, де він зник 1982 року.
Про це пише WLOX-TV.
Дарієн Ладнер розповів, що втратив перстень випускника школи Pass Christian High School під час вечірки на пляжі Pass Christian в останній рік навчання.
«Я шукав і шукав, але не зміг його знайти», — написав він у соцмережах.
За словами чоловіка, він навіть повернувся на пляж разом із заступником директора школи, який запропонував скористатися металошукачем, однак пошуки не дали результату.
Через десятки років Ладнер отримав несподіване повідомлення у Facebook. Семмі Джуелл повідомив, що знайшов перстень під час пошуку скарбів на пляжі за допомогою металошукача.
«Коли я отримав повідомлення в понеділок вранці, я був у захопленні й не міг повірити, адже минуло 44 роки», — розповів Ладнер телеканалу.
Особливо приголомшливим для нього стало те, що перстень знайшли саме там, де він був загублений.
«Відтоді, як я його втратив — між січнем і травнем 1982 року — ми пережили сім ураганів і п’ять тропічних штормів. Тож цей перстень пережив багато, не рахуючи важкої техніки, яка курсувала пляжем», — зазначив він.
Нагадаємо, у Франції випадково знайшли загублений середньовічний замок.