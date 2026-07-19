Загублений світ майя: під джунглями Мексики археологи зробили сенсаційне відкриття

Місто майя / © Pixabay

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У мексиканському заповіднику Балам Ку під джунглями виявили давно приховане місто майя Ель-Єсаль, побудоване понад 2500 років тому. Археологи під час дослідження знайшли піраміди, площі та тераси.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Заховане глибоко в лісах Кампече, місто вперше було помічене за допомогою аерофотозйомки LiDAR. Досі це місце відвідували лише іноді дослідники. Місто займає монументальну площу понад один квадратний кілометр.

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Як жив народ майя у місті

Археологічна команда задокументувала велику церемоніальну зону, розташовану навколо Великого Акрополя — квадратну платформу розміром близько 150 метрів з кожної сторони. Споруда височіє приблизно на 15 метрів над навколишнім ландшафтом і підтримує чотири пірамідальні будівлі.

Найвища піраміда сягає 27 метрів над верхньою поверхнею платформи.

Під час розкопок було виявлено фрагменти кераміки фаз Мамом та Чіканель. Це свідчить про те, що місто було засноване приблизно між 600 роком до нашої ери та 200 роком н. е., тобто в середній та пізній докласичний період.

Архітектура Великого Акрополя пов’язує Ель-Єсаль з іншими важливими центрами майя. Археолог, який входить до команди, Атаста Флорес Есківель відзначив подібність з іншим місто Едзною, особливо в періоди, що перебували під впливом архітектурної традиції Петена в ранньокласичний та ранній докласичний періоди.

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© INAH

Коли місто досягло свого розквіту

Археологи виявили, що місто досягло свого розквіту у пізньокласичний період — між 600 і 900 роками нашої ери. У цей час були додані нові площі, великі будівлі та штучні тераси, особливо в північній частині поселення.

Дослідники також виявили комплекси на вершинах пагорбів навколо міста. Ці ділянки містять насипи та тераси, які, можливо, були захисними спорудами для захисту поселення.

Одним із найбільших відкриттів під час дослідження стала кам’яна стела. Цифрова модель виявила фігуру правителя, який тримав церемоніальний посох і носив головний убір, пов’язаний з Йопаатом — божеством шторму майя.

© INAH

Забутий світ міста

Біля Великого Акрополя археологи виявили групу незвичайних «гніздових комплексів», що складаються з низьких, витягнутих споруд, розташованих у прямокутних та круглих візерунках.

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Планування нагадує комплекс Чійк Нахб у Калакмулі. Дослідники припускають, що ці території могли використовуватися як ринки. Ця теорія дає нові підказки про те, як був організований Ель-Єсаль і як люди обмінювалися товарами в місті.

Нагадаємо, біблійна загадка Ковчега Заповіту отримала нові підказки.

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