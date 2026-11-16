Ведмежа заблукало на Алясці / © Popular Science

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На Алясці дитинчаті чорного ведмедя, яке загубилося влітку, дали нагороду «Відважне ведмежатко 2026 року». Малюк відбився від своєї матері на ім’я Дорі, вибіг на туристичну стежку до людей, злякався і побіг не туди. Однак уже за кілька годин завдяки гострому нюху самостійно відшукав маму та брата чи сестру.

Про це пише Popular Science.

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Маленьке ведмежатко живе в Національному лісі Тонгасс на південному сході Аляски. Рейнджери парку дали малюкові нагороду «Відважне ведмежатко 2026 року» за наполегливість, коли він потрапив у скрутне становище цього літа. Ведмежатко належить забудькуватій ведмедиці на ім’я Дорі, яка цього сезону народила двох малюків.

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«Це маленьке ведмежатко Дорі вирушило у велику пригоду. Воно заблукало, пробігло стежкою пів милі та підійшло до відвідувачів, ніби запитуючи: „Ви моя мама?“. Потім злякалося і побігло в неправильному напрямку. Через кілька годин воно повернулося стежкою, винюхуючи, де мама», — розповіли рейнджери Тонгассу.

Чорні ведмеді мають дуже гострий нюх. Точно невідомо, наскільки далеко вони можуть відчувати запах, але це щонайменше дві милі, а може бути й до 20. На щастя, ведмежатко змогло використати силу нюху, щоб знайти Дорі.

Тонгасс — найбільший національний ліс у США. Він охоплює більшу частину південно-східної Аляски, зокрема столицю штату Джуно, льодовик Менденголл, численні пішохідні стежки, орлів, що ширяють над землею, та безліч ведмедів, які полюють на їжу.

Нагадаємо, що тварини в усьому світі вимушено змінюють поведінку. Шум від автомобілів, літаків, суден та іншої людської діяльності впливає на дику природу на всіх континентах. Через постійний акустичний тиск тварини витрачають більше енергії на пошук їжі, уникають звичних місць проживання і частіше гинуть.

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