Жах на популярному пляжі: акула розірвала досвідченого серфера на шматки на очах у друзів

Акула / © Getty Images

На одному з пляжів Сіднея в Австралії акула розірвала 57-річного серфера на шматки. У загиблого залишилася дружина та маленька донька.

Про це повідомило Sky News з посиланням на поліцію та очевидців.

Начальник поліції Нового Південного Уельсу Джон Дункан назвавши інцидент “жахливою трагедією”. З його слів, чоловік разом з кількома друзями займалися серфінгом, коли у воді з’явилася акула.

Свідок інциденту Марк Моргентал каже, що бачив напад акули і, з його слів, вона була дуже великою.

“Чоловік кричав: “Я не хочу, щоб мене вкусили, я не хочу, щоб мене вкусили, не кусайте мене”. Я побачив, як піднявся спинний плавець акули, він був величезний. Відстань між спинним і хвостовим плавцями здавалася приблизно чотири метрами, тож насправді це виглядало як шестиметрова акула”, - розповів Моргенталь.

Серфер отримав тяжкі поранення кінцівок, повідомили в поліції. Його друзі зуміли дістатись до суші неушкодженими, а тіло чоловіка пізніше винесло на берег хвилями. Виявилося, що загиблий був досвідченим серфером.

Після події влада закрила всі найближчі пляжі. З повітря акулу намагалися виявити за допомогою дронів та гелікоптерів, але не знайшли її.

Наразі не встановлено, до якого виду належала акула, що напала. У цьому районі зустрічаються тигрові, бичачі та білі акули. Дослідники зараз вивчають сліди зубів на пошкодженій дошці, щоби встановити вид хижака.

За даними Australian Shark Incident Database, минулого року у країні зафіксували один смертельний випадок нападу акули. 2025 року це вже третій подібний інцидент. Вчені попереджають, що через зміну клімату та потепління океану хижаки все частіше наближаються до узбережжя.

