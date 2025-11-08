Жахлива розправа над герцогом: останки середньовічного правителя розповіли про деталі його вбивства

Череп Бели Мачо з домініканського монастиря XIII століття на острові Маргарет, Будапешт. Фото: Університет Етвеша Лоранда

У 1272 році в Угорщині було вбито герцога Белу Мачо, але подробиці цього жорстокого злочину століттями залишалися невідомими. Нещодавно міжнародна команда дослідників провела ретельний міждисциплінарний аналіз його скелетних останків. Дослідження підтвердило особу сановника та показало, що його смерть була не «злочином пристрасті», а спланованим, скоординованим нападом трьох осіб.

Про це пише Popular Science.

Особа герцога і його вбивці

Бела Мачо народився близько 1243 року в династії Арпад. Він був онуком короля Угорщини Бели IV по материнській лінії та частиною північної скандинавської династії Рюриковичів по батькові. Бела зрештою став Баном Мачо — титул, подібний до віцекороля або намісника, який керував банатом Мачо, розташованим на південь від Дунаю, територія якого зараз належить Сербії та Боснії.

Австрійські записи XIII століття повідомляють, що у листопаді 1272 року Белу вбив інший Бан — Генрік Кьосегі. Важливо розуміти, що в Угорщині того періоду існувало кілька банатів. Генрік Кьосегі був могутнім магнатом, який також носив титул Бан однієї з областей, але, що важливіше, був головою впливового роду, який у той час діяв майже як незалежний феодальний володар, часто ворогуючи з центральною королівською владою, яку представляв Бела Мачо.

Понівечені останки Бели пізніше були зібрані його сестрою Маргіт та племінницею Ержебет для поховання у домініканському монастирі поблизу сучасного Будапешта. Його тіло залишалося похованим близько 643 років, доки не було виявлено у 1915 році.

Жорстока розправа: 26 травм від трьох нападників

Після випадкового повторного відкриття останків у 2018 році, археологи, генетики та дантисти розпочали нове багаторічне дослідження. Вчені ідентифікували 26 травм, отриманих приблизно під час смерті: дев’ять на черепі та 17 на інших кістках тіла. Попередній аналіз, опублікований ще у 1936 році, вже тоді показав, що герцог не загинув у дуелі, а 23 порізи від меча та множинні травми черепа вказували на засідку.

Нове дослідження деталізувало обставини нападу. Виходячи з кутів, під якими були завдані удари, автори дослідження дійшли висновку, що скоординований напад здійснили три особи. Одна людина наблизилася до Бели спереду, а дві інші одночасно напали з лівого та правого боків.

«Розташування травм свідчить про те, що герцог зіткнувся зі своїми вбивцями у відкритій конфронтації, усвідомлював агресію і намагався захистити себе», — пояснюють дослідники.

Нападники використовували два різні типи зброї, ймовірно, шаблю та довгий меч. Глибокі порізи вказують на те, що у момент нападу на тілі герцога не було обладунків, тобто він не готувався до битви з противником.

Схема травм, за висновками вчених, «свідчила як про планування, так і про інтенсивну емоційну залученість«.

Покрокова реконструкція вбивства та історична цінність знахідки

Вчені змогли відтворити потенційну хронологію отримання травм. Ймовірно, Кьосегі та його спільники розпочали атаку з ударів по голові та верхній частині тіла Бели. Герцог спробував блокувати їх, що призвело до тяжких захисних ран. Додаткові удари по боках змусили Белу впасти на землю, після чого нападники продовжили цілитися йому в голову та обличчя.

Окрім підтвердження особистості Бели Мачо, його кістки є єдиним майже повним скелетом нащадка династії Арпад, крім короля Бели III. Каталогізація генетичної інформації, на думку дослідників, дозволить отримати цінні відомості про генетику тогочасної королівської родини, а також потенційно може сприяти розкриттю інших «глухих справ» про середньовічні злочини.

