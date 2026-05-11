Жахлива трагедія в аеропорту Денвера: літак під час зльоту збив людину на смузі (відео)

Пасажирський літак (ілюстративне фото)

В аеропорту Денвера у США сталася трагедія: літак Frontier Airlines під час зльоту збив людину, яка вийшла на злітно-посадкову смугу. Після зіткнення її затягнуло до двигуна, що спричинило пожежу.

Про це йдеться в матеріалі LAD Bible.

Інцидент стався ввечері у п’ятницю, 8 травня. На борту літака перебувало понад 200 пасажирів. Після аварії повітряне судно зупинили, а всіх людей на борту евакуювали. Пасажири та члени екіпажу вижили, однак кількох людей доправили до лікарні з незначними травмами.

В аеропорту Денвера підтвердили, що загиблий переліз через огорожу та вийшов на злітно-посадкову смугу. За попередніми даними, він не був працівником аеропорту. Його особу наразі не встановлено.

Згодом у Мережі з’явилися кадри, на яких видно моменти перед трагедією. На відео людина спокійно переходить злітну смугу незадовго до зіткнення з літаком.

Генеральний директор аеропорту Денвера Філ Вашингтон заявив, що інцидент розслідують кілька відомств. За його словами, наразі залишається багато запитань щодо того, як людині вдалося потрапити на територію злітної смуги.

«Це жахлива трагедія, якій можна було запобігти. Вона зачепила багатьох людей через дії однієї особи, яка, ймовірно, незаконно проникла на територію аеропорту та загинула», — зазначив він.

Один із пасажирів розповів New York Post, що після вибуху та займання двигуна на борту почалася паніка.

«Коли двигун вибухнув, я подумав: „Боже, ми всі загинемо“. Люди кричали, діти плакали. Це було жахливо», — сказав він.

Розслідування обставин трагедії триває.

