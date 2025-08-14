Жахливі кролики-франкенштейни блукають серед людей і шокують перехожих: подробиці (фото)

Кролик / © Unsplash

У місті Форт-Коллінз, штат Колорадо, жителі стали свідками дивного та моторошного явища. На вулицях почали з’являтися дикі кролики з чорними наростами, що нагадують щупальця, які стирчать з морд і закривають частину обличчя.

Про це пише Lad Bible.

Свідки порівнюють їх із героями фільмів жахів і навіть називають «Франкенштейнами». Фото цих тварин швидко розлетілися соцмережами, викликавши дискусії та суперечки.

Кролик / © Фото з відкритих джерел

Експерти пояснили, що мова йде про вірус папіломи Шопа. Це захворювання викликає появу зловісних наростів на голові, вухах, шиї, а іноді й на лапах кроликів. Найчастіше воно поширюється через укуси інфікованих комах — комарів та кліщів. Вірус не передається від тварини до тварини та не становить загрози для людей, але фахівці радять не наближатися до заражених тварин.

Кролик / © Фото з відкритих джерел

За словами зоологів, у більшості випадків нарости не заважають диким кроликам, якщо не перекривають зір чи рот. Після певного часу вони можуть зникати самостійно, і тварина повністю одужує. Однак іноді новоутворення переростають у серйозну форму раку шкіри. Спалахи хвороби найчастіше фіксують улітку та восени, коли активність комах-переносників зростає.

Місцеві служби просять мешканців тримати домашніх кроликів у закритих приміщеннях та захищати їх від контакту з дикими тваринами й комахами. У Колорадо наголошують: хоча моторошний вигляд цих тварин лякає, вони рідко страждають від цього вірусу настільки, щоб їх доводилося присипляти.

Нагадаємо, в Україні зростає загроза поширення небезпечного виду кровосисних комах — тигрового комара, який є переносником серйозних вірусних інфекцій. Цей вид становить особливу небезпеку, адже може передавати лихоманку Західного Ніла, денге, чікінгунью, вірус Зіка та жовту лихоманку. На відміну від звичних для нашої місцевості комарів, тигровий активний навіть удень і нападає на людину.