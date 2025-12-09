Жахливі крики викрили моторошну історію: жінку знайшли замкненою в собачій будці

Жінку знайшли в собачій будці / © pixabay.com

У Техасі сусід урятував 22-річну дівчину, яку опікунка тримала зачиненою в собачій будці. Чоловік звернувся до поліції після того, як просто серед двору почув відчайдушні крики.

Про це повідомило видання LADBible.

Правоохоронці повідомили, що постраждала має серйозні психічні та фізичні порушення. У холодну погоду вона була вдягнена лише в футболку та спортивні штани. На відео, яке зняв сусід Джастін Андерсон, видно, як дівчина стукає в дверцята будки та благально просить її випустити.

Поліція затримала 60-річну Кандіс «Кенді» Томпсон — жінку, яка багато років опікувалась дітьми. Їй висунули обвинувачення у викраденні людини та жорстокому поводженні з дорослою особою, що перебувала під її наглядом.

Андерсон зазначив, що не очікував побачити таке у своєму районі: «Тримайте вуха й очі напоготові. Якщо ви щось побачите, почуєте, скажете, звичайно, будьте дуже уважними та обережними. Бо як тільки щось таке трапляється, це відкриває вам очі на те, скільки зла існує навколо».

Начальник поліції Ансона Даніель Граціозе заявив, що потерпілій надали медичну допомогу через незначні травми, після чого її передали родичам. За словами правоохоронців, дівчина почувається стабільно. Розслідування щодо дій Томпсон, яка всиновила дитину понад 20 років тому, триває.

