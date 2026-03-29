Жахливий об’єкт зі щупальцями: фото астронавта NASA налякало Мережу

У Мережі поширюється зображення дивного об’єкта зі щупальцями, яке дехто порівнює з кадрами з фантастичного фільму.

Як передає Unilad, допис, що став вірусним і був опублікований у X астронавтом NASA Доном Петтітом, на перший погляд може спричинити занепокоєння. Однак об'єкт набагато менш зловісний, ніж здається, що нагадує про те, що зовнішній вигляд може бути оманливим.

Сірий, горбистий об'єкт, названий «Спудник-1», має майже іншопланетний вигляд, з щупальцеподібними відростками, що виходять з його поверхні.

Картопля у космосі / © X/@‌astro_Pettit

Користувачі соціальних мереж були збентежені цим зображенням, як написав один з коментаторів: «Я справді думав, що це якесь вилуплення яйця».

Інший юзер додав: «Чомусь завдяки липучці це має вигляд як щось іншопланетне. Час знову вводити карантин».

Хтось інший досить загрозливо зауважив: «Ось так це й починається».

Однак насправді це просто картопля, вирощена на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Петтіт — завзятий садівник і виростив цю картоплю власноруч.

«Це рання фіолетова картопля, оснащена шматочком липучки-гачка, щоб закріпити її в моєму імпровізованому тераріумі з лампою для вирощування», — сказав він. «Я взяв картоплю з собою на експедицію 72 для свого космічного саду — це заняття, яким я займався у вільний від роботи час».

Вирощена у космосі картопля / © X/@‌astro_Pettit

Петтіт пояснив, що картопля насправді є однією з найменш ефективних культур із точки зору співвідношення їстівної поживної частини до загальної маси рослини, зокрема коріння.

Він також вказав на її культурну значущість, зазначивши, що картопля відіграла ключову роль у романі «Марсіанин» та у фільмі 2015 року з Меттом Деймоном у головній ролі.

Один користувач запитав: «Як це порівняти з вирощуванням картоплі на Землі? Чи знає картопля, як у умовах мікрогравітації направляти надземну частину рослини вгору, а коріння та бульби — вглиб ґрунту? Чи є у вас фотографії зрілої рослини?».

Космонавт відповів: «У відсутності гравітації коріння росло б у всіх напрямках, і всі рослини, які я коли-небудь вирощував у космосі, росли набагато повільніше, ніж це було б на Землі».

NASA вже давно експериментує з вирощуванням рослин у космосі — не просто як з цікавинкою, а як з необхідністю для майбутніх місій.

Вчені кажуть, що свіжі фрукти та овочі будуть необхідними для космонавтів під час тривалих подорожей, оскільки вітаміни у готових продуктах з часом руйнуються, що ускладнює дотримання здорового раціону.

Як NASA вирощує рослини в космосі

Однак вирощування рослин на орбіті пов'язане з унікальними викликами. Без гравітації вода не тече звичним чином і може утворювати бульбашки навколо коренів, а це означає, що рослини потрібно вирощувати в ретельно контрольованих системах, які забезпечують баланс повітря, поживних речовин і вологи.

Щоб вирішити цю проблему, NASA розробило спеціальні «космічні сади» — так звані «Систему вирощування овочів» та «Удосконалене середовище для рослин» — в яких використовується світлодіодне освітлення та капсули для вирощування, схожі на подушки. Це дозволяє космонавтам вирощувати на борту Міжнародної космічної станції такі культури, як салат, капуста-кале та навіть квіти.

Окрім харчової цінності, це має й психологічну користь. Космонавти зазначають, що догляд за рослинами в космосі може поліпшити настрій і слугувати втішним нагадуванням про Землю під час тривалих місій.

