Закохалась у соцмережах: на Тернопільщині дівчина скинула незнайомцеві свої інтимні фото і поплатилася

У Тернопільській області двоє чоловіків шантажували дівчину тим, що опублікують у соцмережах її інтимні фото. Через це вона втратила майже 17 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду.

За даними суду, дівчина навесні 2021 року познайомилась в одній із соціальних мереж з чоловіком. Він на той момент перебував за кордоном і попросив її скинути йому два інтимних фото. Дівчина погодилась та зробила це. Коли підозрюваний повернувся з-за кордону, то посварився з новою знайомою. Тоді він почав її шантажувати тим, що опублікує світлини в Інтернеті. За це чоловік щомісяця майже рік вимагав від неї грошей.

Та на цьому все не закінчилось. Підозрюваний розповів про легкий заробіток своєму знайомому і той теж почав шантажувати потерпілу, вимагаючи від неї грошей. Як наслідок - дівчина втратила 16 900 гривень, а щоб це припинити 2022 року звернулась до поліції, яка затримала шантажистів.

На суді підозрюваний підтвердив, що справді вимагав у потерпілої гроші. Інший чоловік заявляв, що він хотів коштів від потерпілої, щоб "змусити" свого знайомого видалити її світлини.

Потерпіла ж на судовому засіданні розповіла, що вона познайомилась з чоловіком 2021 року у соцмережах та почала активно з ним спілкуватись за допомогою відеозв'язку. Згодом новий знайомий попросив дівчину скинути йому свої інтимні фото і вона це зробила. Після цього "кавалер" більше року її шантажував. 2022 року до вимагання долучився ще і його друг. Після цього потерпіла вирішила звернутись до поліції і чоловіків затримали під час передавання їм 2500 грн. Загалом дівчина втратила 16 900 грн. Проте на суді потерпіла заявила, що чоловіки уже повернули їй гроші та просила їх суворо не карати.

Проте Бучацький районний суд суворо покарав шантажистів. Їх засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік відправив через Instagram фото та відео, як він займається сексом із колишньою. Жінка відреагувала та звернулася до суду.

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