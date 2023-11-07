Закохана дівчина набила ім'я бойфренда на чолі: який вона має вигляд (відео)

Жінка вдалася до доволі відчайдушного кроку у спробі довести своє шалене кохання.

Тіктокерка Ана Стансковскі, яка має на тілі багато татуювань, тепер набила на чолі ім'я свого хлопця – Кевін.

Процес вона оприлюднила в Мережі.

Хоча незнайомці в Інтернеті сказали їй, що вона пошкодує про чорнило, вона запевнила, що закохана і ніколи не пошкодує про своє рішення.

"Всі казали мені: "Я пошкодую про це". Але щоразу, коли я дивлюся в дзеркало, я у захопленні. Я закохана в татуювання і кохаю свого хлопця", - відповіла вона.

Ана також переконана, що кожен також має зробити собі татуювання з ім'ям своєї другої половинки.

"Я думаю, якщо ти справді кохаєш когось, ти маєш показати це. Ти маєш це довести. Якщо ваша дівчина не хоче татуювання з вашим ім'ям на своєму обличчі, вам просто потрібно знайти собі нову дівчину", - додала вона.

Дівчина також заявила, що не боїться, що Кевін може колись порвати з нею.

"Я не знаю, чому люди думають, що зробити таке велике татуювання на обличчі - це велика справа", - сказала вона. "А що, якщо ми розійдемося? Мені просто доведеться знайти собі іншого Кевіна. Я жартую. Ми ніколи не розлучимося".

Проте люди у коментарях висловили іншу думку.

Люба, є багато інших способів показати своє кохання

Чекаю на татуювання про розрив стосунків

Тим не менш, деякі користувачі впевнені, що вона прикидається, і все це ретельно продуманий жарт TikTok. Втім, Ана наполягає, що це правда, і поділилася відео, в якому стверджує, що була у ресторані із чорнилом на чолі.

"Так, це реально", - сказала вона. "Я не сказала мамі. Думаю, вона трохи злякається. Але у мене так багато татуювань, що це не має великого значення".

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка вилила відро фекалій на поліцію. Вона вимагала, щоб правоохоронці пішли з її подвір'я.

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