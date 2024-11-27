Дівчина збрехала про свій вік та вийшла заміж за старшого на 38 років чоловіка – фото пари

Жінка зізналася, як збрехала старшому на 38 років партнеру про свій вік, оскільки не думала, що він захоче зустрічатися з такою молодою дівчиною.

Про це пише Mirror.

Леї було лише 18, коли вона познайомилася з 56-річним Гарі, але свій справжній вік вона відкрила йому лише згодом. Хоча Гарі сказав, що був "розчарований" її брехнею, він зумів про це забути, і пара врешті-решт одружилася і створила сім'ю.

Уродженка Філіппін хвилювалася, що обранець зі США не захоче з нею зустрічатися, якщо дізнається її справжній вік, але Гарі сказав, що у нього виникли почуття до неї ще до того, як він дізнався її вік.

Вона поділилася: "Я фактично збрехала про свій вік, якби я сказала йому, що мені 18, я не думаю, що він захотів би зустрічатися зі мною". Гарі тоді пояснив: "Мені було байдуже, чи їй 21, чи 41. Насправді я був трохи розчарований тим, що вона збрехала мені. Я подумав, чи можу я їй довіряти? Але я вже відчув до неї певні почуття і трохи дізнався її, тому я був готовий пробачити їй це".

Лея та Гарі / Фото: Truly Show

Зараз пара разом вже майже шість років, і Лея ділиться відеороликами про їхні стосунки на своєму YouTube. Згадуючи про різницю у віці, жінка розповіла, чому вона збрехала.

"Це була моя провина, бо я не була чесною щодо свого віку, коли ми вперше зустрілися. Не думаю, що він дав би мені шанс на побачення, якби знав, що мені 18, але якби я була чесною, нас би тут не було", - пояснила вона у своєму відео на YouTube.

Лея та Гарі / Фото: Truly Show

Лея вже мала дитину, коли зустріла Гарі, і сказала, що наявність дитини в такому юному віці "змусила" її стати зрілою, і вона не має бажання ходити на вечірки, а натомість піклується про свою дитину і шукає серйозні стосунки. "Я багато чого дізналася про життя відтоді, як була з Гарі. Він допоміг мені зростати як матері, дружині і людині, і він направляє мене", - додала вона.

Нагадаємо, 98-річний чоловік одружився з молодшою на два роки обраницею. Все почалося із запрошення на його день народження у будинку для літніх людей.

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