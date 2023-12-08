Закохані одружилися і через декілька років стали зведеними братом і сестрою: історія кохання сім'ї

Жінка, яка заміжня за своїм зведеним братом, поділилася їхньою незвичайною історією.

Ліндсі Браун розповіла у TikTok, що вони з Кейдом познайомилися, коли їм було по 14 років. Підлітки були у захопленні одне від одного, і її майбутній чоловік навіть пробирався до неї додому пізно вночі.

Зрештою пару спіймала мама Ліндсі, і їм заборонили бачитися. Однак через роки вони возз'єдналися через соціальні мережі та швидко відновили стосунки. Згодом мама жінки познайомилася із татом Кейда.

Втім, згодом Ліндсі переїхала до Техасу, залишивши Кейда. Хоча вона стверджує, що це зміцнило їхні стосунки, їхня відстань дозволила їхнім батькам стати ще ближче.

Зрештою, Ліндсі та Кейд одружилися 2014 року. А через декілька років побралися її мама і свекор.

Хоча це може бути одне заплутане генеалогічне дерево, воно, схоже, не турбує Ліндсі, яка пожартувала: "Отже, ні, наші батьки не одружилися першим. Ми це зробили".

Однак навіть попри цю історію, пара отримала різку негативну реакцію в Інтернеті через свої стосунки.

Після того, як вони поділилися своєю історією в застосунку, пара регулярно піддавалася хейту з жорстокими коментарями, наприклад: "О, це справжня аварія поїзда, яка чекає свого часу. І я абсолютно тут заради цього", "Отже, ваші діти будуть вашими племінниками та племінницями за законом та вашими дітьми?".

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Інші більш терпимо ставляться до стосунків Ліндсі та Кейда, кажучи: "Поки ви були разом до того, як одружилися батьки, це не так погано, як здається". Один користувач навіть розповів, що був у схожій ситуації: "Ми в такій же ситуації! Ми одружилися, а через три роки наші батьки одружилися".

Нагадаємо, відомий матадор скасував весілля за мить до церемонії. Він заявив, що готовий сплатити витрати на скасоване весілля.

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